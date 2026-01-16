 Decretan prisión preventiva para Javier Troncoso, hijo de Julia Chuñil acusado de parricidio - Chilevisión
16/01/2026 09:33

Decretan prisión preventiva para Javier Troncoso, hijo de Julia Chuñil acusado de parricidio

Uno de los tres hijos de la mujer mapuche que fueron detenidos este jueves deberá cumplir la cautelar en el centro penitenciario de Valdivia. Los otros dos quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El Juzgado de Garantía de Los Lagos decretó la mañana de este viernes la medida cautelar de prisión preventiva contra Javier Troncoso, uno de los hijos de Julia Chuñil, la mujer de 72 años que desapareció en noviembre del 2024 en Máfil.

Para los otros dos hijos de la mujer, Jeannette Troncoso y Pablo San Martín, el tribunal desestimó la cautelar y estableció otorgar arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Tras esta decisión, Fiscalía apeló de manera verbal y ahora la Corte de Apelaciones deberá entregar una respuesta. Mientras tanto, ambos permanecerán en el Complejo Penitenciario de Valdivia.

Vale recordar que el cuarto detenido, el exyerno de Chuñil, quedó el jueves con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, luego de su audiencia de formalización.

Por otra parte, el tribunal fijó un plazo de tres meses para la investigación. Además, el Ministerio Público eliminó la cautelar de prohibición de comunicación entre los imputados.

La tesis de Fiscalía sobre la muerte de Julia Chuñil

De acuerdo a lo expuesto en el primer día de formalización en el Juzgado de Garantía de Los Lagos, Chuñil habría muerto tras ser ahorcada por su propio hijo Javier luego de una discusión familiar en el sector rural de Huichaco.

La tesis de Fiscalía es que el acusado llegó la noche del 8 de noviembre de 2024 en estado de ebriedad e intentó robar a un vecino mayor de 90 años, quien justo en ese momento se encontraba en su living con Julia.

La mujer mapuche intervino e intentó defender a su vecino, lanzando por la ventana un cuchillo que portaba su hijo. Acto seguido, habría sido golpeada y luego asfixiada en el exterior de la vivienda. Ninguno de los otros hermanos intercedieron, tampoco su exyerno.

Tras el crimen, el Ministerio Público sostiene que los imputados se apropiaron y beneficiaron de los bienes de su madre, vendiendo sus bienes y su ganado, para luego repartirse el dinero.

