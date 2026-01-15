Decretan arresto domiciliario nocturno para exyerno de Julia Chuñil: Negaron la prisión preventiva - Chilevisión

El imputado fue formalizado en calidad de encubridor por el delito de homicidio calificado de la dirigenta mapuche de 72 años.

Con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno quedó el exyerno de Julia Chuñil, luego de ser detenido la madrugada del miércoles en Máfil, región de Los Ríos.

El imputado fue formalizado en calidad de encubridor por el delito de homicidio calificado de la dirigenta mapuche de 72 años, quien fue reportada como desaparecida en noviembre de 2024.

Si bien Fiscalía había solicitado la cautelar de prisión preventiva, esta fue rechazada por Juzgado de Garantía de Los Lagos, en el marco de la primera audiencia de formalización de él y los otros tres detenidos.

Los tres hijos de la víctima, también imputados y presentes en la formalización, fueron acusados como autores de parricidio y para ellos la fiscal de Los Ríos, Tatiana Esquivel, pidió la cautelar de prisión preventiva.

Según información preliminar, el exyerno habría hecho una confesión que se transformó en clave en la búsqueda, que continúa activa, del cuerpo de Chuñil, así como los detalles de cómo se habría realizado el crimen.

Vale mencionar que, por orden del Tribunal de Los Lagos, tanto la imagen como el nombre y las iniciales del exyerno de Julia Chuñil no se pueden dar a conocer en medios de comunicación.