Buscan a Julia Chuñil en patio de su casa: Quiebre de supuesto pacto de silencio entregó dato clave - Chilevisión

Tras la detención de los tres hijos y el exyerno de Julia Chuñil, continúan las diligencias para dar con el paradero del cuerpo de la dirigenta mapuche.

Los trabajos se están llevando a cabo por un equipo especializado del Labocar de Carabineros y se concentran en la comuna de Máfil, en la Región de Los Ríos, en la vivienda de la mujer.

El punto de interés se estableció gracias a un dato clave que habría aportado uno de los familiares de Chuñil tras ser detenido.

Las cuatro personas pasaron a control de detención y la Fiscalía acusó a los tres hijos de Chuñil de parricidio, mientras que al exyerno de homicidio calificado con alevosía.

Exyerno estaría cooperando con la investigación

De manera preliminar se conoció que uno de los cuatro detenidos estaría cooperando con las autoridades para la investigación

Se trata del exyerno de Julia Chuñil, quien habría aportado datos claves sobre la ubicación donde estaría enterrado el cuerpo de la líder medioambiental.

Aparentemente, los restos estarían en un punto trasero de la casa de Chuñil, sector en el que se están realizando trabajos de rastreo de terreno.

Durante las indagatorias que se desarollaron en la jornada del miércoles la Fiscalía informó de un importante hallazago: se encontró la cédula de identidad de la víctima en la vivienda de uno de sus hijos detenidos.

Los tres hijos y un exyerno de Julia Chuñil serán formalizados este jueves 15 de enero a las 11:00 horas, en el Juzgado de Garantía de Los Lagos.