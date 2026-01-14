Caso Julia Chuñil: Detienen a 3 hijos y exyerno por presunta participación en desaparición y homicidio - Chilevisión

Durante la madrugada de este miércoles, Carabineros detuvo a cuatro personas investigadas por la desaparición y presunto homicidio de Julia Chuñil, a quien se le perdió el rastro el 8 de noviembre de 2024.

Se trata de tres hijos de la dirigenta mapuche: Javier Troncoso Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil.

A ellos se suma Flavio Bastías Bastidas, expareja de Jeannette, quien vivía en la misma casa que Julia al momento de su desaparición.

Lo que se sabe de los 4 detenidos por caso Julia Chuñil

Las detenciones se concretaron en domicilios de Máfil, en la región de Los Ríos, y en Temuco.

Durante esta jornada, la Fiscalía pondrá a los cuatro detenidos a disposición del tribunal para su respectivo control de detención y posterior formalización.

Según se indicó, a los tres hijos de Julia Chuñil se le imputará por el delito de parricidio, mientras que el exyerno será formalizado por homicidio calificado con la agravante de alevosía.

A los cuatro imputados también se le suma el delito de robo con violencia e intimidación cometido contra un adulto mayor de 90 años.