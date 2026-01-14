Caso Julia Chuñil: Detienen a 3 hijos y exyerno por presunta participación en desaparición y homicidio - Chilevisión

Las detenciones de los familiares de la dirigenta mapuche se concretaron en domicilios de Máfil, en la región de Los Ríos, y en Temuco. Se espera que esta misma jornada la Fiscalía los ponga a disposición del tribunal.
Durante la madrugada de este miércoles, Carabineros detuvo a cuatro personas investigadas por la desaparición y presunto homicidio de Julia Chuñil, a quien se le perdió el rastro el 8 de noviembre de 2024.
Se trata de tres hijos de la dirigenta mapuche: Javier Troncoso Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil.
A ellos se suma Flavio Bastías Bastidas, expareja de Jeannette, quien vivía en la misma casa que Julia al momento de su desaparición.
Las detenciones se concretaron en domicilios de Máfil, en la región de Los Ríos, y en Temuco.
Durante esta jornada, la Fiscalía pondrá a los cuatro detenidos a disposición del tribunal para su respectivo control de detención y posterior formalización.
Según se indicó, a los tres hijos de Julia Chuñil se le imputará por el delito de parricidio, mientras que el exyerno será formalizado por homicidio calificado con la agravante de alevosía.
A los cuatro imputados también se le suma el delito de robo con violencia e intimidación cometido contra un adulto mayor de 90 años.