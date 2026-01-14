 Tras megaoperativo encuentran cédula de identidad de Julia Chuñil en casa de uno de sus hijos detenido - Chilevisión
14/01/2026 19:25

Tras megaoperativo encuentran cédula de identidad de Julia Chuñil en casa de uno de sus hijos detenido

Cuatro personas fueron detenidas por su presunta participación en la desaparición y homicidio de la dirigenta mapuche.

Este miércoles, un masivo operativo liderado por Fiscalía y Carabineros terminó con la detención de tres hijos y un exyerno de Julia Chuñil.

Estas personas fueron detenidas por su presunta participación en la desaparición y homicidio de la dirigenta mapuche. Los ahora imputados salieron esposados desde sus respectivos domicilios ubicados en Máfil, región de Los Ríos y Temuco, región de La Araucanía. 

Tras operativo se encontró cédula de identidad de Julia Chunil

La Fiscalía dio a conocer que tras el operativo se encontró la cédula de identidad de Julia Chuñil en la vivienda de uno de sus hijos detenidos. 

Este hallazgo fue confirmado por la fiscal Tatiana Esquivel y dado a conocer durante la audiencia de control de detención, la cual se realizó este miércoles en el Juzgado de Garantía de Los Lagos.

"El día de hoy fue encontrada la cédula de identidad original de Julia Chuñil, la que usaba en vida", indicó la persecutora.

Por último, se agregó que este hallazgo corrió por parte de personal de Carabineros en el domicilio del imputado Pablo San Martín, ubicado en Temuco.

