¿Quiénes son los 4 detenidos por caso Julia Chuñil? Serán formalizados por desaparición y homicidio - Chilevisión

Durante la madrugada de este miércoles, Carabineros detuvo a cuatro personas en el marco de la investigación por la desaparición y presunto homicidio de Julia Chuñil, dirigenta mapuche cuyo rastro se perdió el 8 de noviembre de 2024.
Las diligencias se realizaron en las comunas de Máfil, en la Región de Los Ríos, y Temuco, en La Araucanía.
Los detenidos corresponden a tres hijos de la víctima y a un exyerno, todos quienes serán puestos a disposición del tribunal durante esta jornada para su control de detención y posterior formalización.
Según informó el Ministerio Público, los cargos que se les imputarán incluyen parricidio, homicidio calificado y robo con violencia e intimidación contra un adulto mayor de 90 años.
A continuación, el detalle de las personas detenidas por el caso Julia Chuñil, con los delitos que la Fiscalía les atribuye hasta ahora:
Javier Troncoso Chuñil
Vínculo con la víctima: Hijo
Delito imputado: Parricidio
Desde hace meses, el Ministerio Público lo investigaba como sujeto de interés en la desaparición de la adulta mayor. En entrevista exclusiva con CHV Noticias, acusó "persecución" en contra de él y sus hermanos.
Sin embargo, la Fiscalía maneja una serie de pruebas para investigarlo, entre ellas muestras de sangre, supuestas amenazas contra vecinos y llamadas telefónicas.
Vínculo con la víctima: Hija
Delito imputado: Parricidio
Desde la desaparición de Julia Chuñil, Jeannette participó en diversas instancias exigiendo justicia por su madre, desde visitas a la Corte Suprema hasta reuniones con autoridades de gobierno.
Vínculo con la víctima: Hijo
Delito imputado: Parricidio
Es el más visible de los tres hermanos detenidos. Tras la desaparición de la dirigenta mapuche, asumió la vocería de la familia, participó en manifestaciones y dio entrevistas a medios a lo largo del proceso investigativo.
Vínculo con la víctima: Exyerno
Delito imputado: Homicidio calificado con la agravante de alevosía
Flavio Bastías es expareja de Jeannette Troncoso Chuñil y, de acuerdo con los antecedentes de la investigación, vivía en la misma casa que Julia Chuñil al momento de su desaparición.