“Sé que está muerta”: Testimonio de testigo reservado de caso Julia Chuñil destapó desconocido antecedente - Chilevisión

Un testimonio recogido en el informe de la investigación por la desaparición y muerte de la activista mapuche revela actos posteriores de ocultamiento y destrucción de evidencia en los que habrían participado los sospechosos.

Mientras continúa la búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil, se conocieron nuevo detalles sobre la participación que habrían tenido sus hijos gracias a la declaración que se obtuvo de un testigo reservado.

La Fiscalía realizó un operativo para detener a los tres hijos de la dirigenta, acusados de parricidio, y al exyerno por homicidio calificado con alevosía.

Por ahora un equipo del Labocar de Carabineros se encuentra recolectando evidencia y trabajando en la búsqueda de la líder medioambiental con diligencias en el terrono donde está su casa, la comuna de Máfil, en la Región de Los Ríos.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Testimonio clave en caso de Julia Chuñil

En el marco de la investigación por la desaparición de Julia Chuñil se conoció la declaración de uno de los testigos reservados.

Según detalló el periodista Sergio Rojas en Contigo en la Mañana, este describió actos posteriores de ocultamiento y destrucción de evidencia en los que habrían intervenido los hijos de la dirigenta.

En el testimonio se da cuenta de una de una discusión que habría mantenido la mujer con con Javier Troncoso Chuñil.

“Yo sé que Julia está muerta y que tuvo una pelea con su hijo Javier en la propia casa de ella, esto ocurrió de noche”, señaló el testigo de acuerdo a lo que se señala en el informe de Fiscalía.

La declaración agregó que en otra jornada “Javier, junto a sus hermanos Pablo y Jeannette fueron a la toma con la ropa de Julia y la quemaron afuera de la casa en un tambor con bencina afuera de la casa de la toma”.

Dicho lugar hace referencia al Predio La Fritz, un terreno que ha sido un punto clave en la investigación por la desaparición y muerte de la activista mapuche, debido a que se han encontrado restos de su sangre.

La declaración tomó especial relevancia, ya que además detalla los actos de ocultamiento y destrucción de evidencias en los que habrían participado los sospechosos.