“Se fueron a biopsia y me desmayé”: Pamela Díaz reveló inquietante imprevisto tras cirugía - Chilevisión

 "Se fueron a biopsia y me desmayé": Pamela Díaz reveló inquietante imprevisto tras cirugía
29/01/2026 07:49

“Se fueron a biopsia y me desmayé”: Pamela Díaz reveló inquietante imprevisto tras cirugía

La conductora de televisión realizó una transmisión en vivo en TikTok para explicar su ausencia de las redes sociales. Según reveló, entró al quirófano para resolver un problema médico.

Publicado por CHV Noticias

Luego de varios días desaparecida de las redes sociales, Pamela Díaz explicó su ausencia al revelar que fue sometida a una importante cirugía tras un problema médico que requería una pronta intervención.

Así lo explicó en una tranmisión en directo en TikTok donde, en compañía de su hija Trinidad Neira, explicó su visita al quirófano mientras ocupaba un visible parche en el mentón.

"Me operé las pechugas porque tenía un tema hace muchos años, que se me encapsuló (sus implantes)", desclasificó en la plataforma. "Me pasaron un montón de cosas", añadió.

Según dijo, por fortuna la operación fue un éxito y no tuvo mayores complicaciones. Eso sí, la conductora de televisión reveló que sufrió un pequeño e inesperado imprevisto.

"Me operé con un muy buen doctor, gracias a Dios no pasó nada", expresó en el live. Sin embargo, desclasificó: "Mis pechugas se fueron a biopsia y me desmayé", según consignó LUN.

Tras esto, "la Fiera" explicó que se desplomó y que "por suerte no me pegué". "Me hicieron un par de puntos y por eso no he estado en las redes. ¿Para qué? ¿para dar pena?", preguntó Díaz.

Inició pago de beneficios de reforma de pensiones y nuevo monto de la PGU: Revisa si lo obtienes

