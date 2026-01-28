Comienza en pocas horas: Enel anuncia cortes de luz en 7 comunas de la Región Metropolitana - Chilevisión

Las interrupciones serán por trabajos en terreno y se extenderán por gran parte de la jornada de este jueves 29 de enero.

Esta semana, Enel, empresa responsable del suministro eléctrico, dio a conocer el listado de las zonas que se verán afectadas por cortes de luz en Santiago en las próximas horas.

En concreto, las comunas afectadas son Conchalí, Vitacura, Las Condes, La Reina, Ñuñoa, Maipú y La Florida.

Conchalí: Jueves 29 de enero desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Conchalí: Jueves 29 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Vitacura: Jueves 29 de enero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Las Condes: Jueves 29 de enero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Las Condes: Jueves 29 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Reina: Jueves 29 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Ñuñoa: Jueves 29 de enero desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Maipú: Jueves 29 de enero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Maipú: Jueves 29 de enero desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

La Florida: Jueves 29 de enero desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.