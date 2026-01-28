 Comienza en pocas horas: Enel anuncia cortes de luz en 7 comunas de la Región Metropolitana - Chilevisión
Minuto a minuto
Carabineros y equipo de rescate encuentran a las nueve personas que se extraviaron en Cerro El Carbón Gendarme es herido de gravedad tras ser apuñalado por recluso en la región de Coquimbo Nueve personas se encuentran extraviadas en el cerro El Carbón tras salirse de ruta principal Metro de Santiago informa normalización del servicio tras emergencia en Línea 2: Estaciones fueron reabiertas Pdte. Boric visita zonas afectadas por incendios y hace recomendaciones para evitar propagar el fuego
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/01/2026 19:36

Comienza en pocas horas: Enel anuncia cortes de luz en 7 comunas de la Región Metropolitana

Las interrupciones serán por trabajos en terreno y se extenderán por gran parte de la jornada de este jueves 29 de enero. 

Publicado por CHV Noticias

Esta semana, Enel, empresa responsable del suministro eléctrico, dio a conocer el listado de las zonas que se verán afectadas por cortes de luz en Santiago en las próximas horas.

Las interrupciones serán por trabajos en terreno y se extenderán por gran parte de la jornada de este jueves 29 de enero. 

En concreto, las comunas afectadas son Conchalí, Vitacura, Las Condes, La Reina, Ñuñoa, Maipú y La Florida.

Comienzan en pocas horas: Anuncian nuevo corte de luz en 7 comunas de la Región Metropolitana

Conchalí: Jueves 29 de enero desde las 11:00 hasta las 17:00 horas. 

Conchalí: Jueves 29 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

Vitacura: Jueves 29 de enero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas. 

Las Condes: Jueves 29 de enero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas. 

Las Condes: Jueves 29 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

La Reina: Jueves 29 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

Ñuñoa: Jueves 29 de enero desde las 10:00 hasta las 13:00 horas. 

Maipú: Jueves 29 de enero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas. 

Maipú: Jueves 29 de enero desde las 09:30 hasta las 15:30 horas. 

La Florida: Jueves 29 de enero desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa cuándo se entregan y qué debo hacer para recibirlos

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Revelan momento exacto de colisión de bus en Maipú que dejó 12 pasajeros heridos

El registro será clave para esclarecer lo ocurrido, pues muestra un presunto viraje mal ejecutado. Los pasajeros heridos fueron trasladados por personal del SAPU hasta el Hospital del Carmen.

28/01/2026

“Te quiero decir una sola cosa”: La feroz reacción de Francisco Kaminski por nueva relación de Camila Andrade

El animador se enteró en vivo de la noticia sin saber que se encontraba al aire, por lo que incluso arremetió contra Adriana Barrientos.

27/01/2026

Lactante de seis meses está grave tras intoxicación por cocaína en Santiago: Su madre fue detenida

Carabineros revisó el inmueble de la mujer por instrucción de la Fiscalía Centro Norte. Aunque no se hallaron sustancias ilícitas, fue detenida por la institución por su presunta responsabilidad en el estado de la menor.

28/01/2026

“Me va a encontrar”: Trini Cerda en picada contra Patricia Maldonado por dichos sobre comunidad trans

La exjugadora de Gran Hermano respondió a las polémicas declaraciones de la panelista de TV. "Esta señora me está cansando", apuntó.

28/01/2026