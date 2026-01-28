Metro de Santiago informa normalización del servicio tras emergencia en Línea 2: Estaciones fueron reabiertas - Chilevisión

El tren subterráneo suspendió parcialmente el servicio producto de una persona en la vía, pero a las 18:00 horas la situación se normalizó.

A las 17:15 horas de este miércoles, Metro de Santiago comunicó oficialmente el cierre de tres estaciones de la Línea 2 a causa de una emergencia.

De acuerdo a lo informado a través de redes sociales, el tren subterráneo suspendió parcialmente el servicio en Vespucio Norte, Zapadores y Dorsal, producto de una persona en la vía. Sin embargo, a eso de las 18:00 horas, se normalizó el servicio.

Anuncian reforzamiento de buses Red

Una vez que Metro de Santiago informó sobre el cierre de estaciones de Línea 2, Red Movilidad anunció la activación en el flujo de buses de apoyo paralelos al tramo afectado.

Junto con lo anterior, se reforzaron los servicios de 203 y 208.