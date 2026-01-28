Sismo sacude la zona centro del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión

La tarde de este miércoles 28 de enero se registró un movimiento telúrico en la región de O'Higgins.

Un fuerte sismo de 4,0 sacudió durante la tarde de este miércoles 28 de enero al centro del país, concretamente a la región de O'Higgins.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 15:33 horas y se ubicó a 28,18 kilómetros al oeste de la comuna de Navidad.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 72,14 kilómetros.