 Sismo sacude la zona centro del país: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión
Minuto a minuto
Gendarme es herido de gravedad tras ser apuñalado por recluso en la región de Coquimbo Nueve personas se encuentran extraviadas en el cerro El Carbón tras salirse de ruta principal Metro de Santiago informa normalización del servicio tras emergencia en Línea 2: Estaciones fueron reabiertas Pdte. Boric visita zonas afectadas por incendios y hace recomendaciones para evitar propagar el fuego Sismo sacude la zona centro del país: Revisa su magnitud y epicentro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/01/2026 16:38

Sismo sacude la zona centro del país: Revisa su magnitud y epicentro

La tarde de este miércoles 28 de enero se registró un movimiento telúrico en la región de O'Higgins.

Un fuerte sismo de 4,0 sacudió durante la tarde de este miércoles 28 de enero al centro del país, concretamente a la región de O'Higgins. 

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 15:33 horas y se ubicó a 28,18 kilómetros al oeste de la comuna de Navidad. 

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 72,14 kilómetros.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa cuándo se entregan y qué debo hacer para recibirlos

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Revelan momento exacto de colisión de bus en Maipú que dejó 12 pasajeros heridos

El registro será clave para esclarecer lo ocurrido, pues muestra un presunto viraje mal ejecutado. Los pasajeros heridos fueron trasladados por personal del SAPU hasta el Hospital del Carmen.

28/01/2026

“Te quiero decir una sola cosa”: La feroz reacción de Francisco Kaminski por nueva relación de Camila Andrade

El animador se enteró en vivo de la noticia sin saber que se encontraba al aire, por lo que incluso arremetió contra Adriana Barrientos.

27/01/2026

Lactante de seis meses está grave tras intoxicación por cocaína en Santiago: Su madre fue detenida

Carabineros revisó el inmueble de la mujer por instrucción de la Fiscalía Centro Norte. Aunque no se hallaron sustancias ilícitas, fue detenida por la institución por su presunta responsabilidad en el estado de la menor.

28/01/2026

“Me va a encontrar”: Trini Cerda en picada contra Patricia Maldonado por dichos sobre comunidad trans

La exjugadora de Gran Hermano respondió a las polémicas declaraciones de la panelista de TV. "Esta señora me está cansando", apuntó.

28/01/2026