Se paga en pocas horas: Revisa acá cómo recibir el Subsidio al Empleo Joven en enero 2026 - Chilevisión

En solo unos días comenzará el pago de este importante aporte económico. Consulta acá si cumples los requisitos, monto y fecha de pago.

En solo unos días más, los beneficiarios del Subsidio al Empleo Joven recibirán el pago de la ayuda correspondiente al mes de enero de 2026.

Este aporte económico, incluido por ChileAtiende dentro del listado de ayudas a las que acceder este año, está destinado a trabajadores y trabajadoras que cumplan una serie de requisitos.

Si te interesa optar por el SEJ, debes saber que para optar a él debes postular. Además, cuenta con un calendario de pagos establecido. A continuación, te explicamos cómo hacer el trámite para tenerlo, requisitos y monto.

Requisitos Subsidio al Empleo Joven 2026

Para acceder al Subsidio al Empleo Joven, debes cumplir los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 25 años de edad.

Ser trabajador dependiente o independiente.

Tener las cotizaciones al día.

Estar incorporado/a en el Registro Social de Hogares. En caso de no estar registrado/a, puedes hacerlo fácilmente haciendo clic acá.

Pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población, según el RSH.

Cuando cumplas 21 años de edad, debes contar con licencia de Educación Media.

Monto Subsidio al Empleo Joven 2026

Si cumples con los requisitos, ahora debes conocer el monto que te corresponde. Para comenzar, debes saber que este dependerá de tu renta y modalidad que selecciones.

¿La razón? El SEJ se calcula en base a las rentas brutas mensuales que recibiste, con un desfase de tres meses. Incluye, además, honorarios, si es que los hubiera.

¿Cuándo se paga el Subsidio al Empleo Joven Enero 2026?

El pago del Subsidio al Empleo Joven correspondiente a enero 2026 se llevará a cabo este viernes 30 de enero.

¿Te corresponde? Así puedes revisar si tienes el Subsidio al Empleo Joven 2026

Acá te dejamos la plataforma oficial del SENCE para consultar si recibes el Subsidio al Empleo Joven. Para acceder, pincha la imagen de abajo o haz clic acá.