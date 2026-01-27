 Advierten prolongado corte de agua en la región Metropolitana en las próximas horas - Chilevisión
27/01/2026 18:18

Advierten prolongado corte de agua en la región Metropolitana en las próximas horas

Estas interrupciones del suministro corresponden a trabajos programados por Aguas Andinas y en esta oportunidad afectará a dos comunas.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre cortes en distintos sectores de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, las suspensiones son por trabajos programados para mejorar el servicio. 

De igual forma, indicaron que las comunas afectadas son: La Florida y Pudahuel, donde el corte será por 12 horas. 

Anuncian corte de agua para comunas de la región Metropolitana

  • La Florida: Desde las 15:00 horas del martes 27 de enero hasta las 21:00. 

  • Pudahuel: Desde las 15:00 horas del miércoles 28 hasta las 03:00 del jueves 29. 

