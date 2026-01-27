Advierten prolongado corte de agua en la región Metropolitana en las próximas horas - Chilevisión

Estas interrupciones del suministro corresponden a trabajos programados por Aguas Andinas y en esta oportunidad afectará a dos comunas.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre cortes en distintos sectores de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, las suspensiones son por trabajos programados para mejorar el servicio.

De igual forma, indicaron que las comunas afectadas son: La Florida y Pudahuel, donde el corte será por 12 horas.

La Florida: Desde las 15:00 horas del martes 27 de enero hasta las 21:00.