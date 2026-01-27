 EXCLUSIVO | Video muestra nuevos ángulos de mortal golpiza a Cristóbal Miranda en Concepción - Chilevisión
27/01/2026 09:42

EXCLUSIVO | Video muestra nuevos ángulos de mortal golpiza a Cristóbal Miranda en Concepción

Reportajes de CHV Noticias tuvo acceso a registros inéditos de la noche en que el joven de 20 años murió tras una brutal golpiza en Año Nuevo en manos de la "jauría del Biobío".

La muerte de Cristóbal Miranda, en manos de la conocida como jauría del Bíobio, enlutó a toda la ciudad de Concepción. La noche de Año Nuevo él y su familia se prepararon para despedir juntos el 2025, como siempre lo hacían. Después de eso, sus dos hijos fueron a una fiesta.

Cristóbal, su hermano Vicente y los amigos que los acompañaban pagaron cerca de $20 mil por la entrada VIP a una fiesta, la que incluía acceso a un sector exclusivo y barra libre. Y es allí donde estaban quienes hoy son investigados por el homicidio.

Registros inéditos a los que tuvo acceso el equipo de Reportajes a Fondo de CHV Noticias dan nuevas luces de lo que ocurrió esa fatídica noche, pues muestran la mortal agresión desde un nuevo ángulo.

Registros inéditos de la noche en que mataron a Cristóbal

Según se aprecia en el video, en un rincón del sector VIP una persona está siendo auxiliada. Se trataría de Cristóbal Miranda tras la fatal agresión de la jauría, solo segundos después de que su hermano Vicente también recibiera algunos golpes

En las imágenes se aprecia que entre cuatro personas agreden a un joven que viste camisa blanca, quien intenta cubrir su cabeza para protegerse de los golpes.

Luego, lo empujan y la víctima recibe varias patadas. Esta persona sería Vicente Miranda, quien inmediatamente después iría en socorro de su convaleciente hermano.

EXCLUSIVO | Video muestra nuevos ángulos de mortal golpiza a Cristóbal Miranda en Concepción

