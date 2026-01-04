 Tres adultos y un adolescente: Revelan identidad de acusados de fatal golpiza en Talcahuano - Chilevisión
04/01/2026 11:04

Tres adultos y un adolescente: Revelan identidad de acusados de fatal golpiza en Talcahuano

Anoche se ejecutaron las órdenes de detención contra los imputados.

Durante las últimas horas, cuatro personas fueron detenidas acusadas de estar detrás de una fatal golpiza durante una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano.

Fue ayer cuando se confirmó la muerte de Cristóbal Miranda Olivares, joven de 20 años que permaneció internado durante tres días en la Clínica Biobío tras ser brutalmente agredido en Espacio Marina.

Según consignó Biobío, durante la noche de ayer se ejecutaron cuatro órdenes de detención entre Concepción y San Pedro de la Paz.

Tras esto, los detenidos deberán enfrentar esta jornada su control de detención. Los imputados fueron identificados como: León Agustín Flores Basáez, Luciano Haroldo Gutiérrez Romero y Agustín Pablo Saavedra Opazo.

El cuarto involucrado es un adolescente de 17 años cuya identidad no puede ser revelada por tratarse de un menor de edad.

La abogada de la familia, Amanda Fres, fue quien confirmó la muerte del joven y sostuvo que las heridas que sufrió Cristóbal fueron de tal magnitud que su madre describió el hecho como “el ataque de una jauría de delincuentes”.

PROCESO JUDICIAL EN CURSO

Esta nota trata sobre un proceso judicial en curso, por tanto los delitos imputados no han sido descartados ni dados como acreditados por la justicia.

