Muere joven que fue víctima de brutal golpiza en fiesta de Año Nuevo en Talcahuano - Chilevisión

El joven permaneció internado en riesgo vital durante casi tres días en la Clínica Biobío.

Durante la tarde de este sábado se confirmó la muerte de Cristóbal Miranda Olivares, joven de 20 años que fue brutalmente agredido durante una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano, región del Biobío.

El joven permaneció internado en riesgo vital durante casi tres días en la Clínica Biobío, donde recibió atención médica debido a la extrema gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque registrado en Espacio Marina.

Pese a los esfuerzos del equipo médico, su estado fue crítico desde el momento de su ingreso y finalmente la abogada de la familia, Amanda Fres, confirmó su fallecimiento, consignó Página 7.

Según señaló la profesional, las heridas que sufrió Cristóbal fueron de tal magnitud que su madre describió el hecho como “el ataque de una jauría de delincuentes”.