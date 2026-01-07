“Hoy quedan vegetales”: Revelan chats que delatan brutal plan para agredir a Cristóbal Miranda - Chilevisión

Los mensajes muestran una coordinación a través de Instagram para concretar el violento ataque. En las últimas horas se revelaron los mensajes que hicieron caer a los detenidos por la fatal golpiza.

Gran impacto ha causado el crimen de Cristóbal Miranda, joven que falleció tras una golpiza durante una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano, en la región del Biobío.

En las últimas horas se han conocido nuevos antecedentes sobre los imputados del caso, quienes están en prisión preventiva mientras dure la investigación por el delito de homicidio calificado.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, los sujetos, identificados como Agustín Saavedra y Luciano Gutiérrez, se coordinaron por Instagram para concretar el violento ataque.

Los mensajes de los imputados por crimen en Talcahuano

Según consignó BioBioChile, los detenidos compartían un grupo de Instagram bautizado como Tokyo Manji, nombre que hace alusión al grupo protagonista del manga y anime Tokyo Revengers.

Si bien los acusados intentaron borrar los mensajes de la conversación, uno de los integrantes envió capturas de pantalla a Carabineros.

El contenido del chat fue ratificado tras el levantamiento del celular de otro participante, quien se ofreció a ayudar en calidad de testigo.

"Ustedes dicen dónde y yo voy de Hualqui a pegarle. Y me pido un Uber para allá desde el centro", escribió uno de los sujetos la noche del ataque.

Luego, otro afirmó: "Cuando los veamos en la disco. 16 hue... contra los 2. No estoy ni ahí". Ante esto, un tercero comentó: "yo soy hijo de ratti y ex fach así que no we...".

Uno de los participantes, identificado con el usuario "vichooooms", dijo textualmente "hoy día quedan vegetales". Después, otro usuario señaló: "Hoy nos pitiamos a los Miranda".