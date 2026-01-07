Coordinaron vía Instagram: Revelan planificación de detenidos en golpiza y posterior muerte de joven en Talcahuano - Chilevisión

Por el crimen hay dos personas detenidas, se trata de Agustín Saavedra y Luciano Gutiérrez, quienes quedaron en prisión preventiva tras la audiencia de formalización.

Talcahuano sigue conmocionado por la trágica muerte de Cristóbal Miranda, quien falleció tras una brutal golpiza que recibió durante la celebración de Año Nuevo.

Por el crimen hay dos personas detenidas, se trata de Agustín Saavedra y Luciano Gutiérrez, quienes quedaron en prisión preventiva tras la audiencia de formalización, siendo imputados por homicidio calificado.

De acuerdo a lo informado por Radio BioBio, el Ministerio Público expuso que los atacantes coordinaron el violento ataque a través de la red social Instagram.

Fiscalía asegura que hubo planificación en ataque a Cristóbal Miranda

Según lo expuesto por la Fiscalía en la audiencia, después de la agresión, los detenidos se reunieron con más amigos para coordinar los siguientes pasos y borrar las huellas del crimen, que ya estaba planificado.

A través de Instagram, los dos detenidos hablaron sobre su enfrentamiento con los hermanos Miranda, el cual se había dado hace unos meses tras una disputa por un animé sobre pandillas callejeras.

Por este motivo, la Fiscalía mantiene que no se trata de una simple riña, sino que de un asesinato premeditado y donde hay más personas involucradas.

La jueza Andrea Rodríguez, quien rechazó el homicidio calificado solicitado por Fiscalía y consideró el caso como un homicidio simple, por lo que fijó la investigación en cuatro meses.