“Vi cómo lo mataban”: El angustiante llamado del hermano de Cristóbal Miranda en redes sociales - Chilevisión

08/01/2026 22:58

“Vi cómo lo mataban”: El angustiante llamado del hermano de Cristóbal Miranda en redes sociales

A través de Instagram, Vicente, hermano del joven asesinado, publicó un video instando a compartir los nuevos antecedentes del caso.

Publicado por CHV Noticias

Vicente Miranda, hermano del joven que murió tras brutal golpiza en Talcahuano, hizo un desesperado llamado a través de redes sociales.

Por medio de Instagram, el joven publicó un video instando a compartir los nuevos antecedentes que se han dado a conocer sobre los imputados por el crimen.

"Lo único que les pido es que sigan compartiendo las publicaciones, en especial donde se ve la planificación que tenían estos tipos para matarme a mí y a mi hermano, que lo lograron", partió diciendo.

Luego, admitió que "ha sido un proceso súper complicado para mí y mi familia, en especial porque vi cómo mataban a mi hermano en mi propia cara".

"Les venía a pedir eso, que me ayuden a que esto no quede impune, que no sea un delito más, que no le vuelva a pasar a nadie más porque no se lo deseo a nadie", agregó.

Al finalizar, Vicente agradeció los mensajes de apoyo tras el asesinato concretado la noche del Año Nuevo.

Los nuevos antecedentes por crimen de Cristóbal Miranda

En las últimas horas se dio a conocer que los detenidos compartían un grupo de Instagram bautizado como Tokyo Manji, nombre que hace alusión al grupo protagonista del manga y anime Tokyo Revengers.

Los chats revelan cómo los sujetos planificaron el ataque fatal en una fiesta de Año Nuevo. "Cuando los veamos en la disco. 16 hue... contra los 2. No estoy ni ahí", dijo uno de los participantes.

En tanto, otros miembros del grupo expresaron crudas frases como "hoy día quedan vegetales" "hoy nos pitiamos a los Miranda".

