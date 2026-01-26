“Se quedó sin...”: Revelan que Álvaro Ballero estaría sufriendo un complejo momento personal - Chilevisión

A pesar de haber publicado románticas postales junto a una mujer el pasado fin de semana, Ballero habría aceptado un proyecto laboral televisivo de citas, debido a problemas económicos.

Este lunes, Cecilia Gutiérrez desató la polémica y aseguró en el último capítulo de Plan Perfecto que Álvaro Ballero se encuentra atravesando un complejo momento personal.

Esto, debido a que el empresario se habría quedado sin trabajo hace tan solo unos días, previo a anunciar que se encuentra en pareja con María José, una mujer que se dedica al deporte y trabaja en un exclusivo gimnasio en Vitacura.

¿Qué pasó con Álvaro Ballero?

"Oye, yo tengo una mala noticia también de Álvaro, porque a todo esto de su separación con Ludmilla (...) A mí me contaron que hace aproximadamente una semana, una semana y media, además Álvaro se quedó sin trabajo", reveló Gutiérrez en Plan Perfecto.

En esa misma línea, agregó: "Se suma una situación laboral complicada porque él ya había contado, él mismo lo transparentó, que uno de los motivos para ir a Primer Plano fue para tener plata porque estaba mal económicamente".

Finalmente, la periodista concluyó revelando que Álvaro Ballero habría aceptado una oferta para entrar a un reality de citas, cuyos detalles aún no se conocen.

