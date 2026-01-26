Deportista, madre y estaría “sumamente enamorada”: Revelan identidad de la nueva pareja de Álvaro Ballero - Chilevisión

Ballero y su nueva pareja llevarían dos semanas saliendo e incluso se le habría visto juntos en el gimnasio donde ella trabaja.

Este lunes se reveló la identidad de quién sería la nueva pareja de Álvaro Ballero, luego de una serie de fotografías juntos en un matrimonio donde la mujer compartió con las hermanas del empresario.

La información fue revelada por Adriana Barrientos, quien también expuso nuevas fotografías de la mujer con quien Ballero llevaría dos semanas saliendo.

¿Quién es la nueva pareja de Álvaro Ballero?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos reveló que el nombre de la mujer es María José: "Trabaja en el gimnasio; miren, por favor, el cuerpo escultural que tiene".

En esa misma línea, agregó: "Trabaja como recepcionista de un gimnasio estupendísimo en la comuna de Vitacura, Es una niña súper dulce, ella es madre".

"Entiendo que ella está sumamente y con toda razón del mundo, enamorada de Álvaro", agregó Barrientos, quien además aseguró que el recinto en donde María José trabaja sería muy exclusivo, con una mensualidad que bordea los $300 mil pesos.

Finalmente, la panelista expuso: "El Álvaro no va a ese gimnasio, pero entiendo que ha ido un par de veces a buscarla allá y la verdad es que, al parecer, esta relación lleva poquito tiempo. Serán dos semanas".

Finalmente, María José tiene su cuenta de Instagram privada, por lo que Adriana compartió nuevas fotografías de ella.

Revisa quién es la presunta pareja de Álvaro Ballero: