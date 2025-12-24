“No me hace feliz...”: Carla Ballero rompió en llanto tras polémico mensaje de su hermano Álvaro en redes - Chilevisión

La comunicadora insistió en que las declaraciones de Álvaro fueron una "mala elección de palabras" y lloró tras hablar de la separación entre él y Ludmila Ksenofontova.

Este martes, Carla Ballero rompió en llanto tras hablar en extenso sobre las declaraciones de su hermano, Álvaro en redes sociales y el quiebre matrimonial que él vive con Ludmila Ksenofontova.

Luego de la entrevista de Álvaro Ballero en Primer Plano, Carla entregó nuevos antecedentes lo que generó que el exchico reality terminara escribiendo en su cuenta de Instagram: "Perdonen a mi hermana, Carla, ella habla desde su realidad con total sinceridad".

¿Qué dijo Carla Ballero?

Al respecto, Carla Ballero aclaró en último capítulo de Zona de Estrellas: "Mi hermano no está molesto conmigo, para nada. De hecho, lo que yo hablé es la verdad y es lo que él contó también. Cuando él va a Primer Plano me suelta la cadena, digamos (...) yo me quede callada mucho tiempo".

En esa misma línea, rompió en llanto y admitió que "para mí no es un éxito aparecer así (...) A mí no me hace feliz aparecer en una portada por el sufrimiento de mi hermano".

Respecto de la frase donde Álvaro pide que la perdonen, Carla sentenció: "Usó mal las palabras porque a mí nadie me tiene que perdonar, o sea, menos sus seguidores, me dan exactamente lo mismo, el tema es que para él es importante lo que la gente opine".

"Cuando él hace comentarios en su Instagram, él sigue generando y ahí, bueno, yo podré estar de acuerdo o no, y eso sí lo hablamos en privado. El tema que él tiene con las redes, como que se desahoga con sus redes, para mí es raro porque yo no practico eso", añadió Ballero.

La panelista aseguró que tanto ella, como su familia suelen decirse las cosas de forma muy directa y que fue ella quien impulsó a Álvaro a dar una entrevista en televisión.

Ballero fue consultada por la posibilidad de que su hermano quiera retornar a la televisión, dada la forma en que dio su entrevista a Primer Plano y ella aclaró que él siempre ha sido de la misma manera: reflexivo y pausado a la hora de comunicar.

"Álvaro tiene un diagnóstico de TEA (trastorno del espectro autista), yo también, no se me nota mucho, pero yo también soy super antisocial a mí me cuesta ene, pero a él es a un nivel mucho más extremo", explicó.

Finalmente, Carla aseguró que tanto ella como su familia “estamos más unidos que nunca”.