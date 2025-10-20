“He sido infiel toda la vida”: La inesperada confesión de Carla Ballero tras polémica de Michael Roldán - Chilevisión

La panelista reveló detalles inéditos de la polémica infidelidad de Michael Roldán con la expareja de Sergio Rojas y terminó lanzando una inesperada confesión sobre su vida amorosa.

Carla Ballero se sinceró sobre el escándalo por la infidelidad de la expareja de Sergio Rojas con Michael Roldán y terminó haciendo una polémica confesión sobre su propia vida amorosa.

La panelista estuvo presente en el último capítulo del podcast de Danilo 21 "Juzgamos y Nos Funamos", donde contó detalles inéditos de dicha infidelidad, puesto que Michael Roldán es uno de sus amigos cercanos.

¿Qué dijo Carla Ballero?

"Es mi amigo y yo hablo todos los días con Michael", confesó Carla, a lo que Danilo contestó: "No le presentes nunca una pareja, ten cuidado con Michael", entre risas.

En esa misma línea, Ballero se refirió al momento en que dicha infidelidad sale a la luz pública: "Estaba mal Michael, me dice: 'Amiga, no puedo creer... realmente la cagué'".

Ballero reiteró que conoce muy bien a Roldán y que se sorprendió al saber que había estado involucrado en una infidelidad: "Te soy sincera, yo le dije: 'Michael ¿Te digo algo? ¿Quién no ha sido patas negras? Tú no estás casado, ahora, en lo que la c... es que era el de Sergio Rojas'", confesó.

Danilo 21 quedó sorprendido y señaló: "pero yo nunca he sido patas negras" y luego le preguntó a Ballero si lo había hecho alguna vez, por lo que la panelista finalmente admitió: "He sido infiel toda la vida, siempre".