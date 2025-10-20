 “He sido infiel toda la vida”: La inesperada confesión de Carla Ballero tras polémica de Michael Roldán - Chilevisión
Minuto a minuto
Masivo corte de luz en Santiago: Estas son las comunas y Líneas de Metro afectadas Revisa todas las estaciones de Metro sin servicio tras corte de Luz masivo en Santiago Más de 300 mil clientes sin luz: Las comunas afectadas por masivo corte en la Región Metropolitana VIDEO | Completamente a oscuras: Así vivieron los pasajeros el corte de luz en la Línea 4 del Metro Vandalizan carro histórico del Metro de Santiago que se exhibe en el Museo Ferroviario de Quinta Normal
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/10/2025 13:56

“He sido infiel toda la vida”: La inesperada confesión de Carla Ballero tras polémica de Michael Roldán

La panelista reveló detalles inéditos de la polémica infidelidad de Michael Roldán con la expareja de Sergio Rojas y terminó lanzando una inesperada confesión sobre su vida amorosa.

Publicado por CHV Noticias

Carla Ballero se sinceró sobre el escándalo por la infidelidad de la expareja de Sergio Rojas con Michael Roldán y terminó haciendo una polémica confesión sobre su propia vida amorosa.

La panelista estuvo presente en el último capítulo del podcast de Danilo 21 "Juzgamos y Nos Funamos", donde contó detalles inéditos de dicha infidelidad, puesto que Michael Roldán es uno de sus amigos cercanos.

¿Qué dijo Carla Ballero?

"Es mi amigo y yo hablo todos los días con Michael", confesó Carla, a lo que Danilo contestó: "No le presentes nunca una pareja, ten cuidado con Michael", entre risas.

En esa misma línea, Ballero se refirió al momento en que dicha infidelidad sale a la luz pública: "Estaba mal Michael, me dice: 'Amiga, no puedo creer... realmente la cagué'".

Ballero reiteró que conoce muy bien a Roldán y que se sorprendió al saber que había estado involucrado en una infidelidad: "Te soy sincera, yo le dije: 'Michael ¿Te digo algo? ¿Quién no ha sido patas negras? Tú no estás casado, ahora, en lo que la c... es que era el de Sergio Rojas'", confesó.

Danilo 21 quedó sorprendido y señaló: "pero yo nunca he sido patas negras" y luego le preguntó a Ballero si lo había hecho alguna vez, por lo que la panelista finalmente admitió: "He sido infiel toda la vida, siempre".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Pensión de Invalidez sube su monto: Consulta con tu RUT cuánto recibes todos los meses

Lo último

Lo más visto

Masivo corte de luz en Santiago: Estas son las comunas y Líneas de Metro afectadas

Internautas en redes sociales han reportado problemas con el suministro eléctrico durante la tarde de este lunes.

20/10/2025

Indagan doble parricidio: Revelan identidad de hombre hallado muerto junto a sus hijos en La Reina

Se trata de un hombre de 62 años, quien fue encontrado muerto junto a sus dos hijos gemelos de 17 años en su domicilio en la comuna de La Reina.

20/10/2025

VIDEO | Completamente a oscuras: Así vivieron los pasajeros el corte de luz en la Línea 4 del Metro

Usuarios de redes sociales compartieron registros de cómo se vivió el momento al interior de una estación de la Línea 4 del Metro de Santiago. 

20/10/2025

“Que nunca más te tiren al suelo”: Esposo de Rosario Bravo alzó la voz tras conflicto con Fuenzalida

El médico cardiólogo, Carlos Caorsi aseguró que a su esposa se le ha faltado el respeto e hizo hincapié en que tanto él como su familia se mantienen "firmes" al lado de Rosario.

20/10/2025