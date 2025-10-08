 “Los quería matar”: Carla Ballero expuso a equipo médico que la juzgó en la UCI - Chilevisión
08/10/2025 19:55

“Los quería matar”: Carla Ballero expuso a equipo médico que la juzgó en la UCI

La modelo contó que durante su ingreso a la urgencia de una clínica, el equipo médico que la recibió hizo comentarios en su contra mientras le prestaba atención.

Publicado por CHV Noticias

Carla Ballero recordó el drámatico episodio que la llevó a ser internada de urgencia en la UCI producto de un cuadro de neumonía. 

Producto de su gravedad, la modelo tuvo que recibir ventilación mecánica. Pero además de las complicaciones médicas que atravesó, también se expuso a un incómodo momento en el recinto médico. 

Así lo expuso en Bombastic, podcast de Cecilia Gutiérrez, donde revivió su ingreso a la clínica y aseguró que personal médico se puso a hacer comentarios inapropiados sobre ella. 

“El doctor de cabecera no es chileno, era colombiano, por lo tanto, el equipo que estaba con él le estaba diciendo quién era yo”, contó.

Sumado a eso, también hablaron cosas sobre su pareja y, según Ballero dijeron que es que ella, el marido que anda por ahí'. Estaba ahí Raúl (Fergie), entró hasta el último momento a la UCI porque yo lo pedí”.

Los comentarios contra Carla Ballero

Pero los comentarios no se detuvieron ahí y, durante la atención continuaron hablando detalles sobre su vida.

“Ella trabaja en la tele, pero se casó con él, tiene 20 años más, y parece que él era millonario, pero perdió todo. Parece que tenía problemas con las adicciones. Y el doctor decía 'es que eso nunca se pasa', 'Oye, su pelo, parece que tiene extensiones'”, relató. 

“Sentirte centro del pelambre y de ser una persona tan expuesta, hasta cuando estaba luchando por mi vida (...) Por eso cuando desperté, me extubé, porque estaba tan vuelta loca, los quería matar, dejé la cagá”, agregó.

Por otra parte, destacó el trabajo del otro equipo médico que la atendió en su recuperación: El equipo que estuvo conmigo fue maravilloso, pero el de la UCI... muy fuerte. Y pelar no en buena onda, hablando de mi marido, hablando cosas asquerosas”.

