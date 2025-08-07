Carla Ballero recuerda su paso por Miss Chile y lanza dura acusación: “A nosotros nos dijeron...” - Chilevisión

La panelista de TV rememoró lo que fue su paso por el certamen a comienzos del nuevo milenio y apuntó a un supuesto amaño de la competencia.

En medio de la fiebre por la reciente celebración del Miss Chile, Carla Ballero, participante del certamen en el año 2000, rememoró lo que fue su experiencia y lanzó una dura acusación al respecto.

Recordemos que la semana pasada se llevó a cabo el concurso de belleza que coronó a Inna Moll, sucesora de Emilia Dides y quien representará al país en Tailandia.

Carla Ballero recuerda su paso por Miss Chile y acusa arreglo

Fue en el programa Sígueme de TV+ donde Carla Ballero recordó lo que fue su paso por el certamen e incluso acusó que la competencia estuvo amañada.

"Yo estuve en el Miss Chile una vez, ustedes saben. Y siempre estas costas están arregladas, siempre. Te estoy hablando de 1999, fui y salí tercera", recordó.

¿El motivo? Según la panelista de TV, "a nosotros (competidoras) nos dijeron el mismo día quién iba a ganar", incluso antes de que empezara el certamen como tal.

"Nos dijeron quién era la primera", afirmó.

Cabe recordar que en esa edición la ganadora fue Francesca Sovino, mientras que Carola Escobar fue segunda y la propia Ballero se metió al podio con el tercer puesto.

Además, relató que la experiencia era muy distinta a lo que se ve en el presente.

"En esa época, antes de que nosotras saliéramos a recibir los premios, salimos con el traje de baño dorado. Nos hacían preguntas, unas preguntas tan... Y uno respondía puras estupideces. De verdad, una se pone nerviosa", desclasificó.