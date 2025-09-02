“Estamos con Ludmila”: Carla Ballero hizo sorpresivo apoyo a exesposa de su hermano Álvaro tras ruptura - Chilevisión

La panelista de farándula aprovechó su espacio en un programa para referirse a la situación que afecta a su hermano. "Él la ama, pero las cosas venían desgastándose", fue parte de lo que dijo.

A una semana del quiebre de Álvaro Ballero con Ludmilla Ksenofontova, con quien estuvo casado durante 17 años, la hermana del exchico reality rompió el silencio y entregó detalles de la ruptura, junto con revelar su posición en la separación.

"La historia es mucho más larga y evidentemente las cosas son dolorosas. Aquí no hay nadie feliz ni saltando de una pata. Aquí no hay infidelidades ni nada", comenzó diciendo Carla Ballero en Zona de Estrellas.

A lo anterior, añadió que "Álvaro lo ha contado, él la ama, pero las cosas venían desgastándose y eso les estaba pasando la cuenta desde hace muchísimo tiempo".

Luego, la panelista de farándula aseguró que, a grandes rasgos, el término de la relación se debe a "los problemas diarios del matrimonio; por las lucas, por el estrés laboral, por cuánto tiempo estás en la casa... me refiero a Álvaro, que trabaja muchísimo".

Carla Ballero: "Nosotros estamos con Ludmila"

Carla Ballero abordó la situación de Ksenofontova, bailarina oriunda de Rusia y que llegó a Chile en 2007, desarollando una carrera que incluyó su paso por diversos programas de televisión.

En ese sentido, hizo hincapié en la situación de la artista en nuestro país, pues evidenció que su familia está a miles de kilómetros.

"Nosotros estamos con Ludmila, porque ella no tiene papás ni hermanos en Chile, su familia vive en Rusia", admitió.

"Para nosotros es súper heavy, porque Ludmila es nuestra hermana. Aquí no está eso de ‘yo me quiero ir y dejar a los niños’. Acá se está preservando los niños y después la situación de ellos dos, ver si es que se puede mejorar", apuntó.