 “Es el proceso más doloroso de mi vida”: Álvaro Ballero confirma separación tras 17 años de matrimonio - Chilevisión
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante "ceremonia ancestral" Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví "Estoy roto por dentro": Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
26/08/2025 19:31

“Es el proceso más doloroso de mi vida”: Álvaro Ballero confirma separación tras 17 años de matrimonio

"Le deseo a Ludmila lo mejor, porque para mí seguirá siendo la persona más importante e inspiradora en mi vida", expresó el exchico realiy en una historia de Instagram.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Tras 17 años de relación, Álvaro Ballero hizo público la tarde de este martes el quiebre de su matrimonio con la bailarina y patinadora, Ludmila Ksenofontova

El exchico reality fue hasta sus redes sociales para compartir algunos detalles de la ruptura con la madre de sus hijos, señalando que sería la única oportunidad en que haría referencia al tema.

"Hoy hemos decidido tomar tiempo, reflexionar y separarnos. Este es el proceso más difícil y doloroso de mi vida, aquí no hubo engaño, pero los últimos años han sido tan difíciles que han afectado inevitablemente la relación", escribió en la plataforma.

Junto con eso, Ballero expresó que "esta será toda la comunicación que daré, por respeto a nuestra familia y relación no emitiré ningún comentario más de lo expresado aquí".

"Le deseo a Ludmila lo mejor, porque para mí seguirá siendo la persona más importante e inspiradora en mi vida y la mejor madre que mis hijos podrían haber tenido", cerró.

