“Vi sus crisis de celos y...”: Carla Ballero reveló detalles inéditos tras entrevista de Álvaro en Primer Plano - Chilevisión

23/12/2025 09:40

“Vi sus crisis de celos y...”: Carla Ballero reveló detalles inéditos tras entrevista de Álvaro en Primer Plano

Carla aseguró que mantiene una estrecha relación con Ludmilla y se refirió en extenso a las declaraciones de Álvaro en Primer Plano.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Carla Ballero se sinceró respecto de la entrevista que dio su hermano Álvaro en Primer Plano, donde abordó la separación con su esposa, Ludmila Ksenofontova.

Carla aseguró que mantiene una relación muy cercana con Ludmilla, lo que le ha permitido contenerla, apoyarla y formar un vínculo familiar fuerte.

¿Qué dijo Carla Ballero sobre su hermano?

"Nosotros siempre hemos sabido los motivos de la separación", señaló Carla en conversación con LUN.

En esa misma línea, agregó: "Lloré toda la entrevista, Me emociona mucho (...) No me gusta verlo sufrir, pero sé que es parte de la vida. Pagaría por quitarle el sufrimiento pero no puedo. Es parte de su crecimiento personal".

"Nosotros somos respetuosos, pero vemos lo que pasa (...) Siempre tuve mi opinión súper clara respecto a la relación de Álvaro y Ludmila, pero cuando te metes en cualquier relación, la que termina mal es uno", se sinceró Ballero.

La panelista de farándula reafirmó las palabras de Álvaro en Primer Plano y dejó en claro que tanto ella como su familia, tienen una relación cercana con Ludmilla.

Carla también hizo hincapié en que sabe cómo se ha desarrollado la separación: "Por eso me da mucha tristeza ver a mi hermano sufriendo, pero ella está bien. Eso no significa que ella no lo quiera, pero sí que tiene una paz agradable de sentir. Así que por lo menos uno de los dos está bien, y el otro en un proceso".

La panelista de farándula dejó en claro que, en este momento, Ludmilla no tiene intenciones de tener una relación amorosa y también fue tajante sobre los consejos que recibió su hermano que gatillaron episodios de celos aún más fuertes en él.

"Claramente, esos amigos no eran amigos del matrimonio porque no la conocían y él le pidió consejos a muchas personas y solo uno es el mejor consejero. Él siempre supo que ella es una mujer correcta que jamás le iba a ser infiel", comentó Carla.

Finalmente, Ballero concluyó: "Está escrito que primero se abandona a la pareja antes de hacerlo, entonces esos celos fueron sus propios demonios no era algo real. Vi sus crisis de celos y no se los acepté. No se las iba a aguantar. Nadie de los que ama se lo permitió".

