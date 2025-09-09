 Álvaro Ballero hizo inesperado anuncio relacionado a Ludmila Ksenofontova: “Esto para mí...” - Chilevisión
09/09/2025 23:21

Álvaro Ballero hizo inesperado anuncio relacionado a Ludmila Ksenofontova: “Esto para mí...”

El ex chico reality y actual gerente de Marketing realizó una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram. En una de ellas negó haber creado una cuenta en la plataforma de citas Tinder.

Publicado por CHV Noticias

A través de sus redes sociales, Álvaro Ballero comunicó dos noticias tras su quiebre con Ludmila Ksenofontova: Tomó una drástica decisión para su futuro y desmintió haber creado una cuenta en una aplicación de citas.

Esto, luego que se difundiera una captura de pantalla donde aparece un perfil con una fotografía del ex chico reality en la plataforma Tinder. “¿Será? ¿O lo estarán suplantando?”, preguntaron junto a la captura, en ese momento.

La respuesta no tardó en llegar y el propio involucrado negó ser él la persona detrás de aquel pantallazo: "Nunca he creado una cuenta en aplicaciones de citas, ni lo crearé, las que aparezcan son falsas", escribió en una historia.

Ballero seguirá ocupando argolla de matrimonio

En una nueva publicación que realizó este martes, el ex chico reality anunció que se tomará un descanso de internet.

"Creo que debo tomar un break de las redes sociales, estoy con muchas emociones y todas se desbordan al poco andar", sinceró.

En la misma línea, señaló que “quiero agradecer todas las muestras de cariño, pero no son suficientes para soportar todo el peso de esta situación”.

“Dejaré mis redes por el tiempo que sea necesario, seguiré usando mi argolla porque esto para mí no terminó de un día para otro”, reconoció en el post.

Finalmente, cerró destacando que “les mando un abrazo gigante y espero volver a ver algo de luz, ahí volveré, mientras este espacio será relegado a meditar y pensar en mí primero, como trato de hacerlo con mi terapia (...) Gracias por siempre estar. Nos vemos pronto”.

