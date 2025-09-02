Álvaro Ballero mostró su drástico cambio físico en medio de quiebre matrimonial: Bajó 9 kilos en pocas semanas - Chilevisión

El exchico reality compartió imágenes del proceso y reveló que hace tres meses se propuso un desafío para mejorar su físico y, aunque reconoció no estar en su optimo, mostró orgullo por el proceso.

Álvaro Ballero se encuentra atravesando un complejo momento personal, luego de revelar su quiebre matrimonial con Ludmila Ksenofontova, tras 17 años.

El comunicador hizo un mea culpa por su responsabilidad en su relación y expresó su sentir en redes sociales, reconociendo que “es el dolor más profundo que he sentido, para mí el matrimonio era para toda la vida, pero me equivoqué una y otra vez, estoy tratando de mejorar, ser mi mejor versión”.

En paralelo a su difícil momento personal el exchico reality quiso compartir detalles del importante cambio físico que logró en medio de su separación.

Según contó, “el 1 de junio con mi equipo de pega armamos un desafío” y luego de tres meses de ejercicio y dieta logró bajar 9 kilos, pasando de un peso de 85 a 76 kilos.

“No estoy en mi óptimo, pero de que he bajado he bajado”, agregó, valorando su rendimiento durante este proceso.

“La verdad es que estas últimas tres semanas bajé un 50% del total, no creo que necesiten que explique el por qué”

“A los 43 son harto más difíciles estos desafíos”, cerró mostrando evidencia de los cambios.

El cambio físico de Álvaro Ballero