“¿Lo estarán suplantando?”: Foto de Álvaro Ballero apareció en Tinder tras quiebre matrimonial - Chilevisión

09/09/2025 09:15

“¿Lo estarán suplantando?”: Foto de Álvaro Ballero apareció en Tinder tras quiebre matrimonial

Cecilia Gutiérrez reveló una imagen de un supuesto perfil del exchico reality que estaría circulando en una popular aplicación de citas, luego de que se conociera su separación matrimonial.

Publicado por CHV Noticias

Álvaro Ballero atraviesa un difícil momento personal tras anunciar su quiebre de su matrimonio con la bailarina y patinadora rusa, Ludmila Ksenofontova, luego de 17 años juntos.

En medio de su separación, Cecilia Gutiérrez sorprendió con una información del exchico reality que comenzó a circular en internet. 

Resulta que la panelista de Primer Plano reveló una imagen del comunicador, la que sería de un perfil creado en Tinder, popular aplicación de cita. 

“¿Será? ¿O lo estarán suplantando?”, escribió en su cuenta de Instagram.

El quiebre de Álvaro Ballero

Hace dos semanas Álvaro Ballero anunció su separación de Ludmila Ksenofontova luego de 17 años y cuatro hijos juntos.

 “Hoy hemos decidido tomar tiempo, reflexionar y separarnos. Este es el proceso más difícil y doloroso de mi vida, aquí no hubo engaño, pero los últimos años han sido tan difíciles que han afectado inevitablemente la relación”, contó.

Junto con eso, Ballero envió sus mejores deseos a su ex “porque para mí seguirá siendo la persona más importante e inspiradora en mi vida y la mejor madre que mis hijos podrían haber tenido”.

