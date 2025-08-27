Esposa de Álvaro Ballero habla por primera vez tras quiebre: “Somos una familia que…” - Chilevisión

La bailarina y patinadora de origen ruso, Ludmila Ksenofontova, rompió el silencio luego de que su todavía esposo revelara que decidieron separarse tras 17 años y cuatro hijos juntos.

Ludmila Ksenofontova, patinadora y madre de sus cuatro hijos, rompió el silencio la tarde de este miércoles mediante un mensaje en su cuenta de Instagram, donde habló de la separación con Álvaro Ballero.

"Estamos atravesando un proceso dificil: Álvaro y yo hemos decidido tomar caminos separados. Es una decisión que asumimos con respeto mutuo y con la responsabilidad de cuidar lo más importante de nuestras vidas: nuestros cuatro hijos", partió diciendo a través de historias de Instagram.

En esa línea, agregó que "muchos sienten cercanía con nuestra historia, pero en este momento necesito pedirles lo más importante: respeto a nuestra intimidad, a nuestra familia y , sobre todo nuestros niños".

"Les pido que eviten especulaciones o juicios. Somos una familia que busca transitar este proceso de la mejor manera posible para todos.

Si desean acompañarnos con palabras de cariño, serán bien recibidas", cerró.

La hipótesis en redes sociales

La noticia inicialmente fue dada a conocer por Álvaro Ballero, quien sorprendió al confesar que “este es el proceso más difícil y doloroso de mi vida, aquí no hubo engaño, pero los últimos años han sido tan difíciles que han afectado inevitablemente la relación".

Tras el anuncio, los seguidores de la pareja comenzaron a especular sobre los posibles motivos tras el sorpresivo quiebre, y notaron un importante cambio ocurrido hace algunas semanas: Ludmilla había retomado su carrera como patinadora.

Pese a que los involucrados no entregaron detalles sobre el motivo del quiebre, en los comentarios de Instagram de la patinadora sus seguidores han dejado sus teorías.

En ese contexto, en la más reciente publicación de la rusa se leen mensajes como: “¿Pero cómo? No puede ser tanta coincidencia que justo ahora cuando comenzabas a trabajar“ y “Raro, justo ahora que empezabas a brillar en las pistas nuevamente, justo ahora que dejabas un rato la casa de lado para hacer algo que te apasiona”.