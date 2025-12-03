“Han sido caídas fuertes”: Álvaro Ballero reveló que retomó “vicio” tras quiebre matrimonial - Chilevisión

El ex chico reality compartió detalles de su nueva vida tras anunciar su separación y si bien reconoció varios cambios positivos, también habló de los problemas que ha sufrido en estos meses.
Álvaro Ballero reapareció en redes sociales para compartir una reflexión sobre lo que ha vivido a casi cuatro meses de anunciar su quiebre matrimonial con Ludmila Ksenofontova.
El ex chico reality reconoció que ha hecho profundos cambios en su rutina como que “en vez de dormir siesta en la hora de almuerzo”, ahora entrena “al menos tres veces por semana”.
Sin embargo, no todo ha sido positivo y reconoció que, a raíz de su separación, retomó un hábito que había dejado hace 20 años.
“Hay muchos pendientes, como dejar de fumar. Volví a fumar desde que me separé y ahora 'vapeo' como los adolescentes. Espero dejarlo, desde los 20 años que no fumaba y volví a los 43”, contó.
Por otra parte, Álvaro Ballero transparentó su actual situación en medio de su quiebre con la patinadora rusa y madre de sus cuatro hijos.
“Es un camino difícil y oscuro. Voy a cumplir cuatro meses desde aquel fatídico día, pero ha sido una etapa para aprender, nunca dejas de hacerlo. Han sido caídas fuertes, pero el tiempo ha ayudado, he aprendido a ser mejor, no es fácil. Con ayuda del psicólogo todo ha sido menos duro de lo que pensaba”, contó.
De todas maneras, recalcó que “cada semana un avance, pequeño, pero avance, para ser mejor papá y mejor pareja, eso que no logré ser cuando debía”.
”Papá me queda mucho tramo, pareja estoy fuera por lo menos un año, creo. El luto de se vive y primero debo volver a quererme a mí, después vendrá lo que Dios quiera”, reflexionó.