 “Han sido caídas fuertes”: Álvaro Ballero reveló que retomó “vicio” tras quiebre matrimonial - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Qué pasaría con TVN si Kast o Jara llegan a La Moneda? Esto dijeron los candidatos José Antonio Kast vs Jeannette Jara: Revive el debate Archi completo de cara a segunda vuelta ¿Indultarían a Krassnoff a cambio de información? Esto respondieron Jara y Kast en debate Archi ¿Se debe leer en colegios? Libro sobre infancias trans marcó diferencias entre Jara y Kast en debate Archi Kast por crisis migratoria en la frontera con Perú: “Buscaría un corredor de retorno”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/12/2025 11:55

“Han sido caídas fuertes”: Álvaro Ballero reveló que retomó “vicio” tras quiebre matrimonial

El ex chico reality compartió detalles de su nueva vida tras anunciar su separación y si bien reconoció varios cambios positivos, también habló de los problemas que ha sufrido en estos meses.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Álvaro Ballero reapareció en redes sociales para compartir una reflexión sobre lo que ha vivido a casi cuatro meses de anunciar su quiebre matrimonial con Ludmila Ksenofontova.

El ex chico reality reconoció que ha hecho profundos cambios en su rutina como que “en vez de dormir siesta en la hora de almuerzo”, ahora entrena “al menos tres veces por semana”.

Sin embargo, no todo ha sido positivo y reconoció que, a raíz de su separación, retomó un hábito que había dejado hace 20 años.

“Hay muchos pendientes, como dejar de fumar. Volví a fumar desde que me separé y ahora 'vapeo' como los adolescentes. Espero dejarlo, desde los 20 años que no fumaba y volví a los 43”, contó. 

El camino de Ballero tras su separación

Por otra parte, Álvaro Ballero transparentó su actual situación en medio de su quiebre con la patinadora rusa y madre de sus cuatro hijos. 

Es un camino difícil y oscuro. Voy a cumplir cuatro meses desde aquel fatídico día, pero ha sido una etapa para aprender, nunca dejas de hacerlo. Han sido caídas fuertes, pero el tiempo ha ayudado, he aprendido a ser mejor, no es fácil. Con ayuda del psicólogo todo ha sido menos duro de lo que pensaba”, contó. 

De todas maneras, recalcó que “cada semana un avance, pequeño, pero avance, para ser mejor papá y mejor pareja, eso que no logré ser cuando debía”.

Papá me queda mucho tramo, pareja estoy fuera por lo menos un año, creo. El luto de se vive y primero debo volver a quererme a mí, después vendrá lo que Dios quiera”, reflexionó.

 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Hasta con alusión al Chavo del 8: Kast y Jara se enfrentaron directamente en Debate Archi 2025

Lo último

Lo más visto

“Tú te jodes a la gente”: Así fue el emplazamiento de Jara a Kast en debate Archi

Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentaron este miércoles en el debate presidencial Archi, de cara a la segunda vuelta.

03/12/2025

Hasta con alusión al Chavo del 8: Kast y Jara se enfrentaron directamente en Debate Archi 2025

El momento tuvo lugar cuando ambos candidatos hablaban sobre el proyecto de Sala Cuna Universal. Tras una interrupción de Kast, Jara respondió e inició un tenso diálogo.

03/12/2025

“¿Cómo voy a estar triste si…?”: Valentina Roth respondió a rumores de infidelidad a Miguel de la Fuente

La bailarina hizo un llamado a sus seguidores, luego de que, a raíz de un comentario de su expareja, comenzara a circular la información sobre un engaño de su parte.

03/12/2025

“Tiene su tiempo, responda”: Discusión por gasto fiscal sacó chispas entre Kast y Jara en debate Archi

Durante el debate presidencial Archi, ambos candidatos se emplazaron por sus propuestas de presupuesto público. "¿Los 100 mil millones de dólares de dónde los vas a sacar?", emplazó Jeannette Jara.

03/12/2025