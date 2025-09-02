 Álvaro Ballero reveló la razón de su quiebre matrimonial: “Debo ser fuerte y dejarla ir” - Chilevisión
02/09/2025 10:05

Álvaro Ballero reveló la razón de su quiebre matrimonial: “Debo ser fuerte y dejarla ir”

El exchico reality compartió sus sentimientos en un mensaje de Instagram dedicado a Ludmila Ksenofontova, donde hizo un mea culpa por su compartimiento durante el último tiempo.

Publicado por CHV Noticias

Álvaro Ballero causó sorpresa hace unos días al revelar el quiebre de su matrimonio con la bailarina y patinadora rusa, Ludmila Ksenofontova.

A una semana del anuncio, el exchico reality compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, donde hizo un mea culpa por el rumbo que tomó su relación luego de 17 años y cuatro hijos. 

“Estas semanas han sido terribles, el dolor más profundo que he sentido, para mí el matrimonio era para toda la vida, pero me equivoqué una y otra vez, estoy tratando de mejorar, ser mi mejor versión, pero lo veo difícil, no sé si podré serlo, sólo sé que mi familia era mi único motor y hoy está quebrada”, transparentó. 

El mea culpa de Álvaro Ballero

Álvaro Ballero también reconoció que ha vivido momentos duros durante el último tiempo, como la pérdida de su trabajo y tener que vender su departamento soñado para cubrir deudas. 

No sé si saldré de este hoyo en el que estoy, debo hacerlo por mí y por los niños, pero me cuesta sacar la cabeza del agua, el pecho apretado todo el tiempo, me equivoqué con mi mujer, pero quiero que sepan que no fui yo quien dio el paso al lado”, reconoció. 

Por otra parte, también desmintió información sobre rumores que decían que él no la dejaba trabajar y aseguró que “este último tiempo le pedí que se reincorpore como profesional, y apoyé en casa… Pero entró al circo, ese fue el inicio del fin, dicotómicamente el circo nos unió y después nos separó. Amo a esa mujer por sobre todo en mi vida, pero debo ser fuerte y dejarla ir”.

“Espero el tiempo sane las heridas, aunque no lo sé, fueron 17 años, los más hermosos de mi vida, pero no bastó, fui un ser odioso y deprimido los últimos 3 años, no pude salir de la mier… ahora a luchar no sé contra quién o quiénes, ahora me siento solo y debo saber cómo enfrentarlo”, agregó.

