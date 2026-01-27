 EN VIVO | Detalles inéditos: Sigue la formalización de Ángela Vivanco por el Caso Muñeca Bielorrusa - Chilevisión
27/01/2026 09:04

EN VIVO | Sigue la nueva jornada de formalización de Ángela Vivanco por el Caso Muñeca Bielorrusa

La exmagistrada de la Corte Suprema enfrenta una nueva jornada de audiencia de formalización por su eventual participación en el Caso Muñeca Bielorrusa.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este martes continúa la de formalización en contra de Ángela Vivancoexministra de la Corte Suprema que es investigada por los delitos de cohecho y lavado de activos.

La exmagistrada llegó el lunes al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para dar inicio con con la audiencia y, tras la primera jornada, el tribunal determinó ampliar la detención y retomar el proceso este martes.

Se espera que durante este día se expongan las intervenciones de los querellantes tras las presentaciones realizadas por la defensa de la exmagistrada y el Ministerio Público.

Cabe recordar que Ángela Vivanco fue detenida la noche del domingo en su casa en Las Condes, en el marco de la investigación del Caso Muñeca Bielorrusa.

Durante este martes se podría conocer si la exmagistrada queda con medidas cautelares durante la investigación

Sigue en vivo laformalización de Ángela Vivanco

