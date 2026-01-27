“Infiel, cornuda y amante”: Denisse Campos destapó origen de eterna rivalidad con su hermana Daniella - Chilevisión

En entrevista con Primer Plano, la exmodelo rompió el silencio sobre uno de los grandes misterios sobre su vida. La revelación involucra a un reconocido deportista nacional.

Denisse Campos destapó una de las grandes interrogantes sobre su vida: El origen de su rivalidad con su hermana Daniella.

En entrevista con Primer Plano, la exmodelo expuso que el eterno conflicto con su gemela se remonta a finales de los '90, época en la que mantuvo un conocido romance con el tenista Nicolás Massu.

Según detalló Denisse, poco después de su quiebre con Massu, una asesora del hogar lo habría encontrado en una habitación junto a Daniella.

"Yo tenía una nana, en ese tiempo estaba empezando con mi problema a la tiroides (...) Daniela se compró un departamento al lado mío y mi nana, que me cuidó toda la vida, que la amo, le hacía el aseo", explicó al estelar de Chilevisión.

"Mi nana me dijo, 'Denisse, te tengo que contar algo. Acabo de entrar a servir el desayuno a la pieza y (Daniella) estaba con Nicolás'", reveló Denisse.

La revelación que originó rivalidad de gemelas Campos

Esta revelación cambió para siempre la relación con su hermana, a tal punto que hoy día no existe ningún tipo de contacto.

"Daniella nunca ha respetado nada, ella es avasalladora. Se ha quedado con amigos míos cuando me fui a vivir fuera de Chile, siempre ha querido lo que yo tengo", arremetió.

Por su parte, Daniella Campos entregó una escueta versión al respecto: "No me voy a referir a cosas que tiran al voleo, que la única intención es tratar de hacer daño. La historia está escrita y no se puede borrar con el codo, así que nada que decir".

No obstante, los dardos de Denisse continuaron y aprovechó de enviarle un recado a su hermana: "Ya no me gusta hablar de ti, pero te pondría la banda de infiel, cornuda y de amante".

"Te recuerdo que cuando estabas con Bam Bam Zamorano y él era Pichichi, no se bajaba del avión en Santiago y seguía derecho a Nueva York", lanzó.

"Daniella igual fue infiel, todo Zapallar y Maitencillo sabemos los cuernos que le ponía al marido", remató la gemela.