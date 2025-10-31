Adriana Barrientos destapa la supuesta razón tras el quiebre entre las gemelas Campos - Chilevisión

La panelista aseguró que la razón detrás del distanciamiento de las gemelas estaría vinculado a una supuesta infidelidad con un reconocido deportista chileno.

Adriana Barrientos sorprendió al revelar la supuesta razón detrás de la enemistad entre las hermanas Daniella y Denisse Campos.

La panelista de Zona de Estrellas reveló en la última edición del programa que el quiebre entre las hermanas se habría originado tras una presunta infidelidad con un reconocido deportista chileno. Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"La Denisse estaba pololeando con Nicolás Massú, llega a la casa, y encuentra a la Daniella acostada con él (...) La historia se contó una vez, la escuché por ahí en la rumorología", señaló Barrientos.

Acto seguido, su colega Paula Escobar recordó que, por aquellos años, hace más de dos décadas, Daniella mantenía un romance con el tenista Nicolás Lapentti.

"Cuando la Daniella llega a Chile, se encuentra con la Denisse pololeando con Nicolás Massú y, al parecer, ella se mete con él. Encuentra la Denisse a la Daniella con él y ahí se termina de romper esta hermandad", finalizó la panelista.