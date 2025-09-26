Denisse Campos volvió al trabajo tras 6 cirugías y preocupó a seguidores: Así luce ahora - Chilevisión

La celebridad está encargada de toda la parte comercial a nivel nacional de una empresa de exportación de frutas. Según dijo, retomó sus labores porque "hay que ganar la plata".

Preocupación entre sus seguidoras generó Denisse Campos luego de volver a trabajar a solo días después de haber sido sometida a seis procedimientos estéticos distintos en el quirófano.

Alejada de las cámaras, hoy es socia de una empresa de exportación de frutas y está encargada de toda la parte comercial a nivel nacional, por lo que pasa viajando por lugares como La Calera, Hijuelas y Ovalle en la búsqueda y entrega de los productos.

En ese sentido, la exmodelo esquivó todas las recomendaciones postoperatorias y retomó sus labores con el válido argumento, según dijo en una transmisión en vivo, de que "hay que ganar la plata".

"Perdón que me haya sacado todas las vendas pero tenía que trabajar", se excusó. "Estoy toda morada y súper hinchada por que he trabajado todo el día, pero así se trabaja", recalcó.

Según mostró en el video en vivo, Campos completó con éxito la misión de vender 68 contenedores grandes de mandarinas. "Hay que darle gracias a Dios por las bendiciones, y repartimos bendiciones a quienes nos ayudan, a la gente que trabaja aquí", expresó.

Preocupación por postoperatorio de Denisse

Aún así, las internautas de su comunidad no dejaron pasar el hecho de que se operó hace casi dos semanas y manifestaron preocupación por las eventuales complicaciones que podría enfrentar.

"Trata de no quitarte tu faja de cara", "eres súper valiente" y "aún tienes tu cara hinchada pero después se verán bien tus cambios", fueron algunas de las reacciones.

Mira el registro a continuación: