 Denisse Campos volvió al trabajo tras 6 cirugías y preocupó a seguidores: Así luce ahora - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Árbol cayó sobre auto en plena calle en Ñuñoa: Fuerte viento genera estragos en la capital Se confirma absolución de Jorge Escobar: Corte rechazó recurso de nulidad de juicio por Caso Tomás Por falso testimonio a favor de Martín Pradenas: Fiscalía presenta acusación contra perito $10 mil es el costo: Denuncian venta ilegal de horas médicas por redes sociales ¿Qué pasa con Millaray Huichalaf? Machi imputada por dos muertes no se presentó a audiencia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/09/2025 12:15

Denisse Campos volvió al trabajo tras 6 cirugías y preocupó a seguidores: Así luce ahora

La celebridad está encargada de toda la parte comercial a nivel nacional de una empresa de exportación de frutas. Según dijo, retomó sus labores porque "hay que ganar la plata".

Publicado por CHV Noticias

Preocupación entre sus seguidoras generó Denisse Campos luego de volver a trabajar a solo días después de haber sido sometida a seis procedimientos estéticos distintos en el quirófano.

Alejada de las cámaras, hoy es socia de una empresa de exportación de frutas y está encargada de toda la parte comercial a nivel nacional, por lo que pasa viajando por lugares como La Calera, Hijuelas y Ovalle en la búsqueda y entrega de los productos.

En ese sentido, la exmodelo esquivó todas las recomendaciones postoperatorias y retomó sus labores con el válido argumento, según dijo en una transmisión en vivo, de que "hay que ganar la plata".

"Perdón que me haya sacado todas las vendas pero tenía que trabajar", se excusó. "Estoy toda morada y súper hinchada por que he trabajado todo el día, pero así se trabaja", recalcó.

Según mostró en el video en vivo, Campos completó con éxito la misión de vender 68 contenedores grandes de mandarinas. "Hay que darle gracias a Dios por las bendiciones, y repartimos bendiciones a quienes nos ayudan, a la gente que trabaja aquí", expresó.

Preocupación por postoperatorio de Denisse

Aún así, las internautas de su comunidad no dejaron pasar el hecho de que se operó hace casi dos semanas y manifestaron preocupación por las eventuales complicaciones que podría enfrentar.

"Trata de no quitarte tu faja de cara", "eres súper valiente" y "aún tienes tu cara hinchada pero después se verán bien tus cambios", fueron algunas de las reacciones.

Mira el registro a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo

Lo último

Lo más visto

“Viuda negra”: Actriz chilena fue detenida en Argentina por drogar y robar a hombres en apps de citas

Antonella Lorena Marín Quintero, actriz, gestora cultural y directora de 46 fue detenida a comienzos de agosto por seducir, drogar y posteriormente robar a al menos cuatro hombres en Mar del Plata.

26/09/2025

¿Herencia en disputa? Daniela Aránguiz y Rigeo salieron al paso de rumores de pelea

Daniela Aránguiz y Rigeo respondieron a las declaraciones del periodista Sergio Rojas, quien sostuvo que ellos tuvieron un problema por una supuesta herencia.

26/09/2025

VIDEO | El último registro de las 3 jóvenes asesinadas en transmisión por redes sociales en Argentina

Las jóvenes fueron vistas por última vez abordando un vehículo a más de kilómetros de distancia del lugar donde sus cuerpos fueron encontrados.

26/09/2025

Familias con hijos reciben subsidio sin postulación: Consulta con tu RUT si te corresponde

El Subsidio Familiar está dirigido a madres, padres, tutores, guardadores y personas naturales que tengan niños o adolescentes a cargo. Conoce el monto, la fecha de pago y cómo revisar si lo obtienes con tu RUT.

26/09/2025