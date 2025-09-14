 “Se van a morir”: Estos son los 6 procedimientos estéticos que se hizo Denisse Campos - Chilevisión
14/09/2025 12:55

“Se van a morir”: Estos son los 6 procedimientos estéticos que se hizo Denisse Campos

La empresaria se sometió a una serie de procedimientos estéticos y al salir del pabellón entregó todos los detalles a sus seguidores.

Publicado por CHV Noticias

Denisse Campos se sometió durante este viernes a una serie de procedimientos estéticos que dejaron impactados a sus seguidores en redes sociales.

La empresaria mostró en detalle el antes y el después apenas salió de pabellón, donde reveló que no solo hubo intervenciones corporales, sino también en el rostro.

¿Qué operaciones se hizo Denisse Campos?

Al respecto, Campos explicó en Instagram que se trata de:

  1. Liposucción 360, que contempla la mayor parte del cuerpo.
  2. Transferencia glútea para aumentar su tamaño.
  3. Microagujas en el rostro.
  4. Liposucción de papada.
  5. Extracción de lunares.
  6. Corrección de estrías.

Respecto de la liposucción 360, Denisse declaró: "Me van a sacar todos los rollitos de las axilas (...) El doctor me quería poner un poco de cadera para mis seguidores".

En esa misma línea, agregó: "Y para los admiradores, me pusieron un poquito de trasero. Estoy recién salida. Está súper bonita la operación (...) supuestamente quedas de 15, no sabemos".

En cuanto al rostro, Campos explicó que le pusieron "unas microagujas en la cara, que te saca como la primera capa de la piel, para las personas que han tenido un poquito de acné. Te deja la cara lisa, como guagua" y el mismo procedimiento se repitió en el estómago para corregir estrías.

"No importa que salga fea, la cuestión es para que aprendan, comentó Denisse mientras mostraba las marcaciones en su rostro donde además hubo una liposucción de papada.

Finalmente, Campos concluyó: "La cintura me quedó... se van a morir (...) Es súper bueno el doctor, porque me va a sacar unos lunares también".

Revisa las publicaciones de Instagram:

