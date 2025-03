“No me han hecho nada”: Denisse Campos desmintió a Daniella tras acusaciones sobre su vida - Chilevisión

Denisse presentará una querella por injurias y caluminas contra Daniella Campos, tras una entrevista en la que aseguró: "Yo creo que está enferma", exponiendo detalles de su vida privada.

Denisse Campos arremetió en contra de Daniella tras confirmar que presentará una querella por injurias y calumnias y aseguró que su hermana ha creado una imagen errónea en su contra.

Esto, tras una entrevista que Daniella concedió en Zona de Estrellas tras la pelea en un bar de Viña del Mar donde Denisse se vio involucrada con los gazones del lugar.

"La gente tiene un concepto que Daniella inventó"

En dicha instancia, Daniella aseguró que Denisse "siempre fue rebelde, desde que yo tengo consciencia (...) Lo mismo que ustedes pudieron ver en la pantalla, yo lo vi muchas veces, es muy difícil".

Además aseguró que Denisse no tiene relación con su madre y que toda su familia intentó ayudarla pero "yo creo que ella está enferma".

Es por eso que Denisse conversó con Only Fama, donde sentenció: "Yo lo he pasado chancho en mi vida. La gente tiene un concepto que Daniella inventó que mis dolores, los excesos, que 'la pobre', que '¿Qué le hicieron?', a mí no me han hecho nada".

En esa misma línea, agregó: "Si la Daniella no me conoce, ni siquiera fuimos al mismo colegio, nada que ver, no tenemos nada" y reiteró que mantiene una vida tranquila: "Estoy feliz con mi pareja, muy feliz, con mis amigos, muy feliz".

Finalmente, Campos insistió en que no siente cariño por su hermana, aseguró que Daniella representa todo lo que no le gustaría ser, además de enfatizar en que esta medida judicial la interpuso para que su gemela deje de mencionarla en televisión.