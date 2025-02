Insultó y golpeó a garzones: Todo lo que se sabe del día de furia de Denisse Campos en Viña del Mar - Chilevisión

La ex modelo agredió verbal y físicamente en reiteradas oportunidades a garzones de un local de la Ciudad Jardín. De momento, ninguna se ha pronunciado sobre el altercado.

Un auténtico día de furia fue el que tuvo Denisse Campos, quien este martes fue captada agrediendo verbal y físicamente a trabajadores de un bar en la ciudad de Viña del Mar, región de Valparaíso.

"Enfermo" y "ordinario" fueron algunos de los epítetos que la periodista empleó para denostar a los empleados del local, según constataron diversos registros audiovisuales de testigos.

Los videos han circulado ampliamente en redes sociales y, de acuerdo con las imágenes difundidas por la cuenta de Instagram PrensaChilena, el episodio inclusive derivó en la intervención de funcionarios policiales.

VER MÁS DE SHOW

El día de furia de Denisse Campos en Viña del Mar

De acuerdo con el testimonio de una de las trabajadoras del recinto, al que tuvo acceso Contigo en la Mañana, todo comenzó cuando desde el local pidieron a Denisse que bajara sus pies de una de las mesas.

La solicitud no tuvo buena acogida de parte de la ex modelo y, aún estando en compañía de otras dos personas, reaccionó con molestia y comenzó a lanzar insultos que no serán reproducidos en esta nota.

Posteriormente, sigue el relato, Campos amarró los cordones de sus zapatos arriba de un sillón y, tras una nueva advertencia, señaló que nadie tenía los pies sobre el sofá tildando, además, a los garzones como mentirosos.

“¡Te voy a pagar la cuenta y sueldo, pero cállate!”, se le oye decir en una de sus varias alocuciones. Y pese a que el altercado comenzó al interior del Bar Moai, este luego se trasladó hasta el exterior.

Visiblemente ofuscada y enfurecida, la comunicadora inclusive habría escupido a una integrante del staff y, según se ve en las imágenes, rompió un vidrio del local.

Como si fuese poco, el incidente elevó sus niveles cuando una de las amigas de Campos tomó una silla y amenazó hasta en dos ocasciones con lanzarla contra el personal. Amenaza que terminó por cumplir, hiriendo a una de ellos en su dedo.

Para culminar, en uno de los videos del hecho, una de las acompañantes de la otrora Miss Chile manifestó su indignación por haber recibido un trago del local en un vaso plástico.

“¿Cómo le voy a pagar la cuenta si me dieron un vaso plástico? ¡Cámbiame el vaso!”, exigió, mientras Campos le pasaba su copa y la llenaba con alcohol. Hasta ahora, ninguna de las implicadas ha emitido declaraciones.