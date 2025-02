Quedó con cautelares: La primera declaración de Denisse Campos tras día de furia en Viña del Mar - Chilevisión

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar dictó medidas cautelares contra Denisse Campos tras protagonizar un violento hecho en un local.

Este miércoles el Juzgado de Garantía de Viña del Mar dictó medidas cautelares contra Denisse Campos tras el día de furia en un bar, donde insultó y golpeó a garzones.

La ex modelo pasó una noche detenida y enfrentó una audiencia en calidad de imputada como autora de los delitos de amenazas simples y daños.

Los videos del momento han circulado ampliamente en redes sociales y, de acuerdo con las imágenes difundidas por la cuenta de Instagram PrensaChilena, el episodio inclusive derivó en la intervención de funcionarios policiales.

Denisse Campos habla tras día de furia en bar de Viña del Mar

Al salir de la audiencia, Denisse Campos fue abordada por la prensa y entregó sus primeras declaraciones tras el violento hecho.

"Vamos a hacer la querella y tendremos la investigación, tranquilos, si esto no es como lo están pintando", dijo la ex modelo.

Asimismo, aseguró que "me golpearon a mí y agredieron a mi sobrina. Tengo mucha pena", además negó haber amenazado a los trabajadores del bar. "No es así, le dije que los iba a denunciar, no a matar", afirmó.

Cabe mencionar que Campos quedó con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y al local donde ocurrieron los hechos. Además, fijaron un plazo de investigación de 50 días.