“No reconozco ni su voz”: Daniella Campos estalló en llanto al referirse a agresión de Denisse - Chilevisión

"Lo mismo que ustedes pudieron ver en la pantalla, yo lo vi muchas veces", señaló la ex modelo, quien reiteró que tanto ella como su familia han intentado ayudar a su hermana.

Daniella Campos habló por primera vez sobre el día de furia de su hermana gemela, Denisse, quien fue formalizada este miércoles por agresiones y daños en un bar de Viña del Mar y estalló en llanto.

La panelista aseguró que tanto ella como su familia han intentado ayudar a Denisse, pero reiteró en que no tiene una relación con ella hace más de 20 años.

"No reconozco ni siquiera su voz"

Daniella Campos habló en extenso en Zona de Estrellas donde admitió que "he dormido casi nada, han sido horas bastante complejas. Reconozco que estoy muy afectada, son temas que he tratado de evitar durante tantos años que hoy dia siento que hay que hacerse cargo".

En esa misma línea, aseguró que tras ver el video: "Quedé en shock. Yo no veía a mi hermana hace muchos años, muchísimos años. Verla en esas condiciones y en esa... No reconozco ni siquiera su voz".

Respecto de su relación con Denisse, Daniella confesó: "No la veo hace más de 20 años y no reconocer a un familiar tuyo es tremendamente triste, es fuerte. Me embargó la pena y la angustia de no poder hacer nada ahora (...) De mi hermana poco queda en esa imagen".

Sin embargo, Campos enfatizó en que "una no puede defender lo indefendible" y reconoció entre lágrimas que Denisse "siempre fue rebelde, desde que yo tengo consciencia (...) Lo mismo que ustedes pudieron ver en la pantalla, yo lo vi muchas veces, es muy difícil".

Daniella Campos reveló que su madre de 80 años no sabe lo ocurrido, dado que a primera hora de la mañana ella contactó a su hermana mayor para que la sacara del hogar donde están vacacionando y le quitara el teléfono.

"Mi familia siempre ha estado preocupada, yo tambien. Hicimos todo lo posible, todo y más allá", sinceró.

Además confesó que "deseo que dios la proteja porque yo no puedo. No quiero ver un final peor que este, no quiero ser testigo de eso, no puedo".

Finalmente, Daniella Campos concluyó: "Yo creo que ella está enferma", pero declinó entrar en detalles.