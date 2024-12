Daniella Campos descolocó a Carla Ballero en tenso cara a cara: “La ex mujer de tu marido...” - Chilevisión

En el reciente capítulo de Primer Plano, las panelistas de espectáculo se enfrentaron tras la acusación de Campos sobre un supuesto robo en efectivo ocurrido hace más de 20 años.

Carla Ballero y Daniella Campos tuvieron un fuerte cara a cara en Primer Plano, luego que la última panelista acusara haber sido víctima de robo de dinero en efectivo hace más de 20 años.

Según indicó Campos, los hechos habrían ocurrido durante unas vacaciones en Pucón cuando ella tenía una relación con Rodrigo Abumohor y Carla supuestamente quería que le presentara a su hermano, Martín.

"Tú me robaste, me robaste plata en efectivo y me dejaste botada en Pucón hace 20 y tantos años atrás", apuntó la panelista contra la ex Morandé con Compañía en el programa Zona de Estrellas.

Cara a cara de Daniella Campos y Carla Ballero

Ahora, las protagonistas de este conflicto se enfrentaron en vivo en el estelar de Chilevisión. "Me parece que me debiste haber llamado por teléfono y haber hablado de este tema", afirmó Ballero.

"Jamás me llevé joyas tuyas, Daniella, nunca vi ese sobre (...) ¿por qué no me lo dijiste hace 25 años? ¿Por qué no me buscaste? A mí me parece absolutamente ridículo esto", agregó.

Tras esto, Daniella arremetió diciendo "tú tienes un patrón con tus amigas. No tengo por qué contar esa historia, lo debería contar la misma Carla, ¿qué fue lo que sucedió con tu otra mejor amiga?".

Ballero, con cara de duda, aseguró entender a lo que se refería. "¿La Titi Aguayo nunca fue tu mejor amiga?", apuntó Campos, a lo que la panelista de TV+ respondió: "¡Es la ex mujer de mi marido! ¿Qué tiene que ver?".

"Así es, la ex mujer de tu marido y una gran amiga tuya, ¿no?", encaró Campos. "No fue mi amiga, nunca fuimos amigas. La Daniella a mí no me conoce, claramente", respondió Carla.

Luego de descartar esta supuesta amistad, Campos indicó: "Mira, ahora perdió la memoria de todo la Carla. A lo mejor le dieron pisco sour, ¿no había pisco sour antes del programa?".

Cabe mencionar que Raúl Fergie, ex esposo de Carla Ballero, estuvo casado con Titi Aguayo en la primera década de los 2000. Luego de esto, se emparejó con Ballero, con quien tuvo tres hijas.

