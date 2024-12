Por hechos de hace 20 años: Daniella Campos lanzó grave acusación contra Carla Ballero - Chilevisión

Daniella Campos explicó que los hechos habrían ocurrido hace más de 20 años y que durante todo este tiempo tuvo la oportunidad de conversar con ella en dos oportunidades, recibiendo respuestas distintas.

Daniella Campos realizó una grave acusación este martes y aseguró que Carla Ballero le robó dinero en efectivo hace más de 20 años, para luego abandonarla en Pucón.

La panelista relató que en aquel entonces tenía una relación con Rodrigo Abumohor y Carla quería que le presentara a su hermano, Martín, por lo que insistió en que se fueran de vacaciones a Pucón para conocerlo, momento en que habrían ocurrido los hechos.

¿Qué pasó entre Daniella Campos y Carla Ballero?

En el programa Zona de Estrellas, Daniella relató: "Yo sí puedo decir por qué yo no te hablé en 20 años, porque tú me robaste, me robaste plata en efectivo y me dejaste botada en Pucón hace 20 y tantos años atrás".

Según el relato de Campos, en aquel entonces ella quería vender unas joyas, lo hizo y con ese dinero la invitó a dicho lugar, al que fueron en el auto de Carla, con un amigo de ella.

"Me pasó a buscar en su auto, me fui con las joyas, joyas que tenía que entregar en Pucón y fue ella a buscar el sobre con la plata que eran para mis vacaciones de ese año. Ella se fue con mis joyas y nunca más regresó, ni con el auto, ni con el sobre con dinero ni con el amigo que la acompañó", sentenció Daniella.

En esa misma línea, agregó: "Me dejaron en la cabaña que habíamos arrendado entre los tres, tuve que pagar todo yo, tuve que llamar por teléfono para que me mandaran plata para volver a Santiago. Y desde entonces nunca más supe de la señora Ballero".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Cuatro años después de que habrían sucedido los hechos, Daniella comentó que se la encontró en un bar capitalino: "Y por supuesto que la enfrenté. Ella por supuesto que lo negaba todo y le echaba la culpa a alguien más", expresó.

Además, Campos confesó que "el hermano del amigo de Carla Ballero me devolvió la totalidad de la plata en efectivo", que eran "cerca de $3 millones de pesos, era la venta de unas joyas", explicó.

Sin embargo dos décadas más tarde, Carla comenzó a trabajar en Sígueme, donde Daniella era panelista y esta última decidió invitarla a almorzar para aclarar lo sucedido.

"En ese almuerzo su explicación fue que a ella le hicieron muchos tratamientos durante un tiempo y que esos tratamientos habían hecho que ella perdiera absolutamente la memoria y que no recordaba nada", cerró Daniella.