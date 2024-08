Daniela Aránguiz en picada contra Adriana Barrientos y Daniella Campos por supuesta “confabulación” - Chilevisión

La panelista y ex Mekano publicó una serie de videos para adelantar lo que Campos y Barrientos revelarían sobre ella en un programa de televisión. "Estoy orgullosa de mí, fui una niña muy valiente", comentó.

La panelista de televisión y ex esposa de Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz, expuso en sus redes sociales un supuesto plan que Adriana Barrientos y Daniella Campos habrían confabulado en su contra, y que se trataría de la exposición de algunos hechos personales en el programa Zona de Estrellas.

Ante este eventual destape, la influencer decidió adelantarse a la situación y contó, con sus propias palabras, de qué se trataba este episodio que sería hablado en el panel de farándula.

Daniela Aránguiz reveló episodio personal

"Todos saben que yo participé en Mekano cuando tenía 16 años. Mi cumpleaños de los 17 me lo celebraron en ese estudio. Nosotras éramos muchas que no teníamos la mayoría de edad y trabajábamos muchísimo, desde las 8 o 9 de la mañana, hasta las 12 de la noche con los ensayos", partió diciendo Aránguiz.

"Me acuerdo de que iba en segundo medio cuando entré al programa y no me daban los tiempos para seguir (estudiando)", continuó.

"Después de eso me casé con Jorge, éramos muy niños. Me voy a vivir a Brasil y, por el tiempo libre, decido entrar a un 2 por 1, lo que no me avergüenza para nada", reveló la panelista, asegurando que en ese entonces ya estaba embarazada de su primera hija, Agustina.

De esa manera, según contó, pudo terminar el colegio e incluso obtener una carrera universitaria como decoradora de interiores en Brasil.

"Estoy orgullosa de mí, y así como yo lo hice, ustedes lo pueden hacer. Fui una niña muy valiente, con 23 años y dos hijos, una familia, y vivía la vida de una mujer adulta", enfatizó la panelista.

Mensaje para Daniella Campos y Adriana Barrientos

Pero eso no fue todo, ya que Aránguiz decidió repasar a Daniella Campos y Adriana Barrientos, quienes supuestamente serían las responsables de exponer esta experiencia personal en la televisión.

"Aunque la gente trate de basurearte, humillarte o menospreciarte por lo que eres, quiero que se sientan orgullosas de lo que son. No se dejen humillar por nadie nunca", reflexionó Aránguiz.

Por lo mismo, "esa cosita que querían hacer hoy conmigo en Zona de Estrellas, Adriana Barrientos y Daniella Campos, es algo que a mí me enorgullece y siento que fui una tremenda adolescente", cerró.

Es más, para culminar su aclaración, Daniela le dio las gracias a las mencionadas "por ponerme en las pautas de sus programas, porque me encanta que hablen de mí, por eso seguiré siendo la reina de la farándula".