Alexandra Méndez, conocida como Chama, se desahogó con Manuel Napoli tras una actividad en Gran Hermano Chile que les permitía obtener la inmunidad. "Estoy decepcionada. Me dice que me quiere y me adora para que mi público crea en ti (...) Estoy cayendo en cuenta de todo", arremetió la jugadora venezolana contra otros participantes, aparentemente Michelle Carvalho o Camila Andrade, quienes han sido sus más cercanas al interior del encierro.