“Nunca pensé en...”: Carla Ballero se disculpó tras destructivas críticas por ofensivo comentario contra la “mala raza” - Chilevisión

La panelista de espectáculos rompió el silencio tras su criticado comentario y ofreció disculpas a "todas las personas que se sintieron ofendidas".

Este jueves, Carla Ballero rompió el silencio y salió a ofrecer disculpas a causa de su desafortunado comentario que le valió una serie de feroces críticas en redes sociales.

En una entrevista con el podcast Nada Que Perder, la panelistas de espectáculos sostuvo que Chile "es un país de mala raza, digámoslo" y relató un anécdota de cuando le dijo a sus hijas que "no me pueden decir que se van a quedar con el niño de cuarto medio, con el negrito. No, no, ¡no!".

"No estoy hablando de las mujeres, hablo en general. O sea, nuestros ancentros", afirmó, y tras ser consultada sobre si "encuentra feos a los chilenos", contestó con un "sí".

"¿Por qué crees que antiguamente el hombre odiaba a los argentinos porque le quitaban las minas en Reñaca? (...) Al chileno le cuesta esa cosa", manifestó en esa misma línea, aunque aseguró que "la raza ha mejorado. Están más grandes, son diferentes".

Las disculpas de Carla Ballero tras feroces críticas por comentarios

A raíz de esos comentarios, que le valieron críticas en redes sociales, Ballero se mostró sumamente arrepentida por la situación y ofreció disculpas en el programa Sígueme, donde es panelista.

"Pido perdón por las palabras. Nunca pensé en ningunear a mi país", señaló la modelo, añadiendo que "fue una mala forma de expresarme, lo dije mal y, definitivamente, no es lo que pienso".

"Tengo mis creencias y tampoco quiero mentir acá porque me carga, pueso yo voy de frente por la vida. Me pasé de madres, lo acepto, pero también hay algo que yo pienso respecto a eso, que tiene que ver con nuestro doble estándar y que nos faltan códigos a veces", sentenció.