Carla Ballero sacó ronchas con ácida opinión sobre chilenos: “Es un país de una mala raza” - Chilevisión

La panelista de espectáculos generó opiniones divididas en redes sociales tras sus dichos sobre el aspecto físico de los chilenos.

Carla Ballero ha recibido fuertes críticas en redes sociales tras sostener que "Chile es un país de una mala raza".

En entrevista con el podcast Nada Que Perder, conducido por Roberto Cox y Nicolás Cabargas, la modelo fue elogiada por sus condiciones físicas a sus 46 años.

Tras un comentario que realizaron en el espacio destacando el look de Ballero, ella respondió "la comparación igual... es muy fácil".

"¿Por qué?", preguntó Roberto, y la entrevistada sostuvo "porque Chile igual es un país de una mala raza, digámoslo".

La criticada opinión de Carla Ballero por la "raza chilena"

"No estoy hablando de las mujeres, hablo en general. O sea, nuestros ancestros", apuntó Carla. Ante esto, Cabargas preguntó "¿encuentras feos a los chilenos en general?" y ella respondió que "sí".

"¿Por qué crees que antiguamente odiaba el hombre a los argentinos porque le quitaban las minas en Reñaca? (...) Al chileno le cuesta esa cosa", afirmó. Sin embargo, aseveró que "hoy día yo veo que la raza ha mejorado. Están más grandes, son diferentes".

Luego, hizo una particular reflexión al referirse a la vida sentimental de sus hijas adolescentes.

"Yo le digo a mis hijas 'no pueden limitarse a Chile'. Ustedes no me pueden decir que se van a quedar con el niño de cuarto medio del colegio, el negrito, no, no, ¡no!", señaló.

Los dichos de Ballero no pasaron desapercibidos, ya que distintos usuarios la criticaron duramente en un video promocional del capítulo.

"¿Escuchará lo que está diciendo?", "como si ella fuera muy blanquita", "qué se cree esta mina", "perdón irlandesa" y "se chifló", fueron parte de las reacciones.