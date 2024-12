Simón de la Costa sacó aplausos con reflexión por importante evento: “Eres una inspiración” - Chilevisión

El psicólogo e influencer se tomó un tiempo para compartir una potente reflexión sobre su proceso personal y también para "animar a la gente de la comunidad".

Simón de la Costa sacó aplausos en redes sociales al compartir una emotiva reflexión sobre su proceso personal durante un importante evento en la embajada de Países Bajos.

El psicólogo e influencer publicó un video en su cuenta de Instagram, donde reconoció estar orgulloso y feliz de él mismo y también para "animar a la gente de la comunidad".

Su post generó cientos de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores, quienes valoraron su reflexión.

La potente reflexión de Simón de la Costa

"Cuando salí del clóset y cuando sentí que era parte de la comunidad pensé que iba a ser muy difícil todo... y sí lo ha sido, pero hay cosas buenas igual", comenzó Simón en un reel.

Tras eso, mostró que estaba en la embajada de Países Bajos con motivo de la ceremonia del "rainbow dress, del cual fui modelo... con el embajador, fundación Iguales, políticos importantes".

"Hago esto para sentirme orgulloso de mí mismo, para contarles igual a ustedes que soy feliz en este minuto, pero también para animar a toda la gente de la comunidad", continuó.

VER MÁS SOBRE SIMÓN DE LA COSTA

"Hay momentos y contextos en los cuales ser parte de la diversidad es un valor. No todo es un camino terrible. A veces hay cosas buenas que me animan a continuar luchando y haciendo de este país y este mundo un lugar donde la diversidad sea un valor y no algo malo", cerró.

En los comentarios, sus seguidores destacaron y agradecieron su reflexión: "Me encanta, sigue brillando", "te observo, te analizo y te respeto", "eres un encanto", "me alegra que seas feliz", "todos nos debemos respeto mutuo", "me emocionaste", "eres una inspiración para seguir adelante".

Mira acá la reflexión de Simón de la Costa